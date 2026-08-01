Se planteó a Nación el cese de la discriminación a Formosa con el plan Remediar

El Gobierno Nacional ha concretado un recorte del 72% del Plan Remediar, reduciendo el vademécum de 75 principios activos a solo 3 fármacos cardiovasculares, dejando 7.300 Centros de Salud en todo el país de recibir insumos esenciales para los sectores más vulnerables, siendo este el costo que se paga en el sector de salud por los recortes y para mantener el superávit-Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó al Ministro de Salud, Dr. Mario Iván Lugones, que adopte las medidas necesarias por ante la Subsecretaria de Presupuesto de la Nación que depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, por el recorte del 72% en el presupuesto del Plan Remediar, bajo el argumento de impulsar una política de optimización de recursos y delegación de competencias a las provincias, impulsada por el Gobierno Nacional, “cuando los fondos de esa Área, se nutren de impuestos de recaudación nacional como el IVA, Ganancias, Retenciones a las exportaciones, Impuesto al Cheque, descuentos salariales a empleados, contribuciones patronales destinados a financiar el sistema previsional y de asistencia social, dinero obtenido mediante la emisión de títulos públicos (bonos del Estado) y préstamos directos otorgados por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el BID, que pagamos todos los argentinos”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, el aumento en el precio de los medicamentos en Argentina mantiene una tendencia sostenida, enmarcada en una inflación general proyectada por debajo del 2% y en ese contexto, el mercado farmacéutico se encuentra en el centro de una fuerte disputa por los precios de lista y las políticas de desregulación. Un informe del Ministerio de Desregulación reveló que los remedios de uso diario en el país triplican el valor internacional, promediando una relación de 3,1 a 1 en comparación con mercados como Brasil, España, Francia, India y EE. UU., por ello, Sturzenegger impulsa la competencia mediante la importación directa de medicamentos (como la experiencia de Mendoza con fármacos de la India) y la agilización de autorizaciones para bajar costos.Caída del presupuesto y de la cobertura en Centros de Salud: Durante el año 2026, el Poder Ejecutivo destinó $36.054 millones al Programa Remediar, cifra que refleja una disminución del 70% en términos reales en comparación con la partida asignada tres años atrás, siendo que el mismo fue creado en el año 2002 con el propósito de garantizar la entrega gratuita de insumos esenciales en más de 8.000 salas y centros de atención en todo el país. La consecuencia más visible de esta política fue la contracción del vademécum oficial, el listado original de 75 principios activos en 99 presentaciones farmacéuticas quedó reducido a únicamente tres fórmulas destinadas al tratamiento de patologías cardiovasculares: losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina. Paralelamente, la entrega de botiquines se redujo de un promedio de 3 a 5 unidades por cada 100 habitantes a solo 1 unidad. Con el nuevo esquema de distribución que entra en vigencia en septiembre, solo 800 salas continuarán recibiendo los insumos, dejando a 7.300 Centros Asistenciales desprovistos del envío directo del Estado Nacional. Es aquí, donde se observa un fuerte grado de disparidad en el impacto territorial que genera el recorte del Plan Remediar, mientras en la provincia de Río Negro la caída de tratamientos entregados entre 2024 y 2025 se situó en un 2,3%, en jurisdicciones como Formosa, Chaco el derrumbe alcanzó un 72,4%, siguiéndole Mendoza (64,5%), Santiago del Estero (61,6%) y Misiones (61%). Ante esta situación, el Gobierno de la Provincia de Formosa absorbió con fondos propios el impacto del recorte masivo del Plan Remediar, utilizando la producción local de su laboratorio estatal, para garantizar el suministro de medicamentos esenciales, medida que afecta de forma directa a unos 84 establecimientos de salud públicos, incrementándose al máximo la capacidad productiva de Laformed, con el objetivo de sustituir los antibióticos, analgésicos y otros fármacos esenciales que Nación dejó de enviar, asumiendo el costo mediante fondos del tesoro provincial para evitar desabastecimientos de los pacientes sin obra social y que se atienden en los Centros de Salud u otros efectores de otros niveles en todo el territorio provincial.