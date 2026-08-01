La Policía desmiente versiones sobre una supuesta persecución al intendente de Las Lomitas

Ante la difusión en redes sociales de un video publicado por el intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, en el que se hace referencia a una supuesta persecución o seguimiento por parte de personal policial, la Policía de la Provincia de Formosa reafirmando su compromiso con la verdad, la transparencia y la responsabilidad en la comunicación pública, considera necesario realizar precisiones ante la subjetiva publicación realizada por el señor Basualdo.

En primer lugar, ante cualquier situación en la que el accionar de un efectivo sea cuestionado y existan elementos que así lo ameriten, se disponen las actuaciones administrativas correspondientes, conforme a la normativa vigente, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.

De acuerdo con el informe policial, el episodio tuvo lugar el día 14 de agosto, alrededor de las 19:30, cuando un efectivo de la policía con prestación de servicios en dicha localidad, se encontraba en el interior de su automóvil particular, estacionado sobre calle Jorge Newberry, entre Rivadavia y Libertad, frente a la sede del Partido Justicialista y en inmediaciones del domicilio del diputado nacional Atilio Basualdo.

Según se informó, el funcionario policial se encontraba a la espera de una persona conocida, sin mantener ninguna actitud de seguimiento, vigilancia o persecución hacia el intendente.

En esas circunstancias, Pablo Basualdo se acercó caminando al vehículo, llevando un teléfono celular en su mano, y comenzó a filmar el rostro del efectivo policial, al tiempo que cuestionó su presencia en el lugar.

Ante esta situación, el funcionario policial optó por no responder ni mantener ningún tipo de confrontación, encendió su vehículo y se retiró del lugar, precisamente con el propósito de evitar que la situación continuara o derivara en un intercambio innecesario.

Por lo expuesto, la Policía de la Provincia de Formosa desmiente categóricamente que haya existido una persecución u hostigamiento al intendente de Las Lomitas, corriendo por su exclusiva cuenta la interpretación que le quiera dar a los hechos.

En este sentido, la institución garantiza que cada situación es analizada con seriedad, objetividad y transparencia, sin encubrir conductas que pudieran resultar incompatibles con el correcto desempeño de la función policial, pero evitando también emitir conclusiones anticipadas sobre hechos que deben ser debidamente investigados y probados por ante la justicia.