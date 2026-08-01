La municipalidad mantuvo activos los trabajos preventivos ante la inestabilidad climática

Las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio capitalino, llevaron a cabo trabajos preventivos durante el miércoles ante las caídas de agua registradas en la madrugada, haciendo hincapié en vulnerables del ejido urbano para evitar anegaciones, vista la inestabilidad del tiempo durante la jornada.

Hernán Delgado, responsable del área de Mantenimiento de la Vía Pública, indicó “en los barrios Mariano Moreno y Villa Hermosa, las actividades se centraron en la limpieza de los drenajes principales, en el primero con la optimización del sistema del drenaje pluvial con la limpieza de cámaras y sumideros, y en ambos con cuneteo manual y mecánico”, detalló. “Además, acompañando a lo anterior, estamos ejecutando un trabajo de recolección de residuos no convencionales en ambos conglomerados”, dijo.

Del mismo modo otras cuadrillas accionaron en el barrio La Alborada, precisamente con cuneteo en el drenaje principal paralelo a Diagonal, y Domingo French.

Otros trabajos estuvieron a cargo del área de barrido, que hacen lo propio para liberar las bocas de tormenta de hojas y otros residuos que son arrastrados por las aguas, acción que se acentúa ante pronósticos de mal tiempo para evitar anegamientos a causa de acumulaciones, por lo que siempre se aconseja evitar arrojar basura a la vía pública.



