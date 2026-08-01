Continúan fortaleciendo el manejo integrado de plagas en establecimientos de salud

El Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante intervenciones planificadas de prevención, vigilancia y control en distintos efectores sanitarios de la Capital y el interior, como parte de las acciones destinadas a fortalecer el saneamiento ambiental.

El equipo de Control de Vectores y Zoonosis, dependiente de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando acciones de manejo integrado de plagas (MIP) en establecimientos de salud de distintos puntos de la provincia.

Actualmente, las intervenciones se llevan adelante, entre otros efectores, en los hospitales Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, de la Madre y el Niño y Distrital 8 “Eva Perón”, además de la Base SIPEC. Este trabajo se replica progresivamente en establecimientos sanitarios de la ciudad de Formosa y del interior provincial.

La veterinaria Natasha Paredes, responsable del área de Control de Vectores y Zoonosis del MDH, explicó que el abordaje se realiza mediante una planificación técnica y sistemática, que prioriza la prevención, la vigilancia y el uso racional de productos de control.

“El manejo integrado de plagas no consiste únicamente en aplicar un producto, sino que implica un trabajo planificado que incluye la evaluación de cada establecimiento, la prevención, el control y el seguimiento permanente de las acciones implementadas”, explicó Paredes.

Prevención y seguimiento

La profesional detalló que el procedimiento contempla distintas etapas de evaluación y seguimiento, a partir de las cuales se establecen las medidas preventivas y de control adecuadas para cada establecimiento.

Asimismo, cuando corresponde, se implementan estrategias específicas de control, respetando las normativas vigentes y los criterios técnicos establecidos para este tipo de intervenciones.

Posteriormente, el equipo realiza un monitoreo que permite evaluar la eficacia de las medidas implementadas y determinar la continuidad de las acciones necesarias para sostener el trabajo preventivo en cada establecimiento.

En ese marco, desde el área destacaron que el sistema de vigilancia y control se sostiene mediante acciones planificadas y la capacitación del personal responsable del manejo de plagas, fortaleciendo de manera permanente las herramientas y los procedimientos destinados a la prevención.



