Alegría y sonrisas en el Día de las Infancias

El Gobierno de la Provincia de Formosa, en la gestión del Gobernador de todos los formoseños, Dr. Gildo Insfrán, estuvo presente en todo el territorio con la entrega de juguetes por el Día de las Infancias.

En La Esquina, sección de grado de Campo Bandera de la Escuela N.º 352, la jornada se vivió con mucha alegría junto a los niños y sus familias.

Participaron el cacique Lázaro Vera, la docente Fanny García y Alfredo Valdez, integrante del equipo del intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif.

La docente destacó la importancia de estas acciones que aseguran la sonrisa de nuestros niños y hacen realidad la justicia social y un Estado presente, llegando a cada rincón de nuestra provincia.