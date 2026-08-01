La Justicia profundiza la adaptación de resoluciones en lenguaje de la infancia

El Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 de Formosa volvió a protagonizar una experiencia destacada en materia de acceso a la Justicia para la infancia: adaptó una resolución judicial al lenguaje de un niño involucrado como víctima en una causa de violencia familiar, con un texto sencillo, dibujos de superhéroes y la figura de Lionel Messi como guiño especial para el menor.

El caso tiene como origen un episodio de violencia ejercida contra el niño por uno de sus progenitores, calificado como “escarmento corrector”, que luego fue difundido en redes sociales por el otro. A partir de ese hecho se inició una investigación penal, en la que el Juzgado, a cargo del doctor Guillermo Omar Caballero, dictó una resolución con medidas concretas de protección.

Sin embargo, la Magistratura decidió ir un paso más allá: no sólo resolver jurídicamente el conflicto, sino también garantizar que el propio niño pudiera entender qué había decidido la Justicia sobre su situación. Para eso, el equipo del Juzgado elaboró una versión de “fácil lectura” del fallo, especialmente adaptada a su edad y a sus posibilidades de comprensión.

Durante el encuentro, el secretario del Juzgado, Dr. Jorge Ortíz, fue el encargado de explicarle al niño, con términos claros y accesibles, el contenido y el alcance de la decisión judicial. El menor estuvo acompañado por su adulto responsable mientras se le relataba, en un lenguaje cercano, qué medidas se habían tomado para su protección y por qué.

La actividad permitió además mostrar, en la práctica, cómo distintas áreas del sistema de Justicia pueden articularse para dar respuestas integrales. La resolución Penal fue explicada en relación con las medidas previamente dispuestas por el Tribunal de Familia, en un esquema de trabajo coordinado entre ambas dependencias del Poder Judicial de Formosa.

El documento adaptado incluye ilustraciones de personajes del universo infantil. Al recibirlo, el niño se detuvo especialmente en las imágenes y, con total espontaneidad, marcó su preferencia: “hubiera elegido a Spider-Man antes que al Capitán América”, comentó.

Hubo, sin embargo, una figura que generó un entusiasmo particular: la imagen de Lionel Messi. Ese detalle, sencillo pero significativo, se convirtió en la “nota de color” de la jornada y mostró cómo un fallo judicial puede transformarse en algo cercano, comprensible y emocionalmente significativo para un niño.

Esta práctica no constituye un hecho aislado. Desde hace años, el titular del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 6 viene desarrollando experiencias similares, mediante la elaboración de resoluciones judiciales adaptadas y de fácil comprensión, destinadas a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o protagonistas de procesos judiciales.

La iniciativa parte de una premisa sencilla, pero profundamente significativa: la Justicia no solo debe resolver; también debe poder ser comprendida. Acercar el lenguaje judicial a la infancia es también una forma de reconocer Derechos. Es escuchar, explicar, acompañar y devolver a cada niño y niña la posibilidad de entender aquello que sucede en un proceso que, de algún modo, forma parte de su propia historia.

En esta oportunidad, la Justicia habló en un lenguaje más sencillo. Hubo explicaciones, dibujos, preguntas y también una discusión inesperada entre superhéroes. Y, aunque Spider-Man haya ganado la elección del niño sobre el Capitán América, el verdadero protagonista de la jornada fue otro: una Justicia que buscó acercarse, ser comprendida y demostrar que proteger Derechos también significa explicar las decisiones a quienes más necesitan entenderlas.

Esta nueva experiencia deja al descubierto una idea clave: las resoluciones no tienen por qué ser textos lejanos, técnicos e inaccesibles para las personas a las que afectan. En este caso, la Justicia habló el lenguaje de la infancia, reconociendo al niño no sólo como objeto de protección, sino como sujeto de derechos que tiene el mismo derecho que cualquier adulto a comprender qué se decide sobre su vida.

“Porque una Justicia verdaderamente cercana no se mide solamente por la decisión que adopta, sino también por su capacidad de llegar a las personas, especialmente cuando esas personas son niños”, explicó el juez Caballero.

Iniciativas como ésta, que el Juzgado viene implementando de manera sostenida, abren el debate sobre la necesidad de incorporar, de forma sistemática, materiales de fácil lectura y formatos amigables en las actuaciones judiciales que involucran a niños, niñas y adolescentes. Más allá de la anécdota de Spider-Man, el Capitán América y Lionel Messi, el mensaje de fondo es contundente: la Justicia se vuelve verdaderamente inclusiva cuando quienes la viven en primera persona pueden entenderla.