Formosa celebrará este fin de semana el Día de las Infancias con los tradicionales festivales

Habrá sorteos de cientos de bicicletas, así como meriendas con chocolate y panes de leche. También, juegos recreativos, shows musicales y variadas actividades.

“Estamos muy contentos de poder anunciar que este sábado 22 y el domingo 23 vamos a estar realizando los dos festejos tradicionales por el Día de las Infancias”, subrayó el subsecretario general del Poder Ejecutivo, Nicolás Vergara.

El primer festival, el del sábado, tendrá lugar en la zona norte de la ciudad capital, en el Circuito Cinco, puntualmente en la intersección de las Avenidas Los Constituyentes y Soldado Formoseño.

A su vez, el día domingo se hará lo propio en el Paraíso de los Niños, situado en el cruce de las Avenidas Kirchner y 8 de Abril (ex Los Pindó).

“En ambos casos la actividad arrancará a 14.30 horas”, confirmó el funcionario, detallando que “habrá cientos de bicicletas para sortear, alrededor de 10 mil litros de chocolate y panes de leche para las meriendas, así como juegos divertidos y shows musicales con artistas”.

Destacó que, de este modo, se reeditarán “dos jornadas muy bien preparadas para que se celebre el Día de las Infancias, tal como nos tiene acostumbrados el gobernador Gildo Insfrán y el Gobierno de Formosa”.

En ese sentido, hizo notar que si bien los formoseños “tomamos estas acciones como algo natural, no se dan en otros lugares”. Se trata de “un trabajo planificado que se solventa gracias a las cuentas claras y prolijas de la provincia, que cuenta con superávit hace muchos años”.

“Es una política totalmente decisiva del Gobernador, evidenciando que en Formosa los únicos privilegiados son los niños, al igual que los adultos mayores, y es por eso que se impulsan este tipo de decisiones”, marcó.



