Desde el PI Formosa se preguntan si “Paoltroni y González participarán de la marcha de los endeudados” ya que ambos exhiben deudas con la banca nacional

Desde el Partido Intransigente de Formosa se preguntan, con evidente ironía, si los legisladores nacionales libertarios Francisco Paoltroni y Gerardo González se sumarán este jueves a la “Marcha de los Endeudados”.

Después de todo, ambos exhiben deudas con la banca pública nacional.Miembros del PI Formosa, encabezados por el profesor Luis Recalde, participarán de la movilización de alcance federal convocada por la CGT, las dos CTA, la UTEP y agrupaciones como Endeudados Organizados.

La protesta reclama por el sobreendeudamiento de las familias, el impacto de las tarifas y la caída del poder adquisitivo en todo el país.En ese marco, Recalde lanza la pregunta retórica que circula entre los dirigentes provinciales: ¿participarán Paoltroni y González de la marcha de los endeudados, o prefieren observar desde la tribuna cómo se manifiesta la misma crisis que, según se conoce, también los alcanza?

El telón de fondo de la protesta es una crisis de morosidad sin precedentes en la historia reciente. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

En términos absolutos, 5,8 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días, un incremento del 132% desde febrero de 2024. La situación se agrava aún más en el sector de las fintech y billeteras virtuales, donde la morosidad alcanza al 33% de los deudores.







