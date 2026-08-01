Hospitales y centros de salud homenajearon a las infancias

Con iniciativas organizadas en distintos puntos de la provincia, que combinaron espacios recreativos, actividades de promoción de la salud y momentos de encuentro con los vecinos.

En el marco de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Formosa con motivo del Día de las Infancias, conmemorado este último domingo 16 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de los hospitales y centros de salud de toda la provincia, se sumó a la celebración con diversas propuestas destinadas a las niñas, niños y a las familias.

Las jornadas, preparadas especialmente por los equipos de salud de los distintos efectores sanitarios, estuvieron colmadas de juegos, regalos y mucho amor, para que los pequeños pudieran disfrutar y compartir con alegría.

“Como parte de un Gobierno provincial comprometido con el cuidado de la niñez y todo lo que ello significa, los equipos de salud, tanto de la Capital como del interior, desarrollaron una serie de actividades que reunió a las niñas y los niños para celebrar su día a pleno”, comentó la directora de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel del Ministerio de Desarrollo Humano, la licenciada Claudia Gill.

Con una amplia participación de la comunidad, las acciones incluyeron juegos, pinturas, peloteros, pintacaritas, entrega de juguetes, sorpresas, sorteos con premios, chocolateadas y otros refrigerios. Además, en varios de los efectores sanitarios se realizaron charlas, talleres, controles de salud, atenciones, vacunación y otras prestaciones pediátricas que acompañaron a las variadas actividades recreativas.

“Este, fue otro año en el que el Gobierno de Formosa celebró el Día de las Infancias con la entrega de más de 200 mil juguetes en escuelas y otras instituciones. Y, como viene ocurriendoaño tras año, se sumaron también otrasactividades que tuvieron como propósito brindarles todo el cariño que se merecen para que se sientan queridos y cuidados, con entretenimientos y mucha diversión”, aseguró.

Por último, la funcionaria agradeció al gobernador Gildo Insfrán “por seguir promoviendo el bienestar y el desarrollo integral de la niñez, garantizando el cumplimiento y la protección de sus derechos mediante un Estado provincial siempre presente”.



