La Dirección de Cuestiones de Género comunica su nueva dirección y los servicios disponibles

La Dirección de Género de la Municipalidad continúa brindando, desde sus nuevas oficinas sobre la calle España al 71, atención gratuita, asesoramiento legal y contención psicológica a personas que atraviesan situaciones de violencia.

Desde la Dirección destacaron que el nuevo espacio permitirá seguir sosteniendo las prestaciones destinadas a personas en situación de violencia, entre ellas el asesoramiento legal, la contención psicológica individual y los espacios grupales de acompañamiento.

La directora del área de genero María Silvia Carrizo comentó acerca de la apertura de este nuevo espacio de atención:

“Muy contentos y contentas por informar que seguimos con las atenciones a las personas en situación de violencia, con el asesoramiento legal, la contención psicológica individual, las grupales, y con todas las tareas que realizamos durante todo este tiempo y que se siguen haciendo en esta gestión”.

En este sentido, la Directora afirmó que quienes necesiten asistencia pueden acercarse personalmente a las oficinas, comunicarse por teléfono o solicitar una entrevista con el equipo del área. La atención es gratuita y está destinada a toda la comunidad.

Nosotros acá en el área tenemos un equipo psicológico, un equipo que está a cargo de la parte de la contención de mujeres en situación de violencia, eso es muy importante remarcarlo, porque trabajamos inclusivamente con personas que han pasado por estas situaciones, tienen que acudir, mandar un mensaje o venir a estas oficinas a contar, a solicitar ser atendidas, porque es gratuito, es para toda la comunidad. Eso es muy importante saberlo, y es parte de la gestión del Intendente Jorge Jofré, con la decisión de seguir manteniendo la gratuidad de estos espacios”, agregó.

Ciclo de encuentros “Nosotras”

Como parte de las actividades previstas en este nuevo espacio, la Dirección de Género dará inicio a un nuevo ciclo de encuentros denominado “Nosotras”, destinado a mujeres de todas las edades.

La propuesta estará coordinada por el equipo psicológico del área y busca generar un espacio de encuentro, escucha, diálogo y construcción colectiva. Los encuentros serán gratuitos y se desarrollarán a partir de las 16 horas en la nueva sede de la calle España 71.

Desde el Municipio invitaron a las mujeres interesadas a participar y destacaron la importancia de contar con espacios de acompañamiento y contención.

Para consultas o mayor información sobre las actividades y servicios de la Dirección de Género, se encuentra disponible el teléfono 3704-200-447. Asimismo, las personas interesadas pueden acercarse a las oficinas durante los horarios de atención de mañana y tarde.



