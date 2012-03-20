Las cuadrillas municipales trabajaron al ritmo de una jornada inestable
Ante la inestabilidad del clima del lunes, se organizó el trabajo de la comuna capitalina en la vía pública, haciendo hincapié en la limpieza de boca de tormentas y sumideros. Con las primeras caídas de agua, las cuadrillas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos salieron junto a cooperativistas para dejar libre el drenaje pluvial antes de que el agua se transformara en un problema.
Los equipos revisaron cámaras, sumideros y bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad. En las calzadas pavimentadas la tarea fue sacar lo que se junta y termina tapando: hojas, ramas, tierra, restos que el agua arrastra hasta el primer desagüe que encuentra.
Distinto fue el panorama en los barrios con desagües a cielo abierto. En el 12 de Octubre el trabajo se concentró sobre el riacho El Pucú, a la altura de la calle Coronel Bogado. En el Divino Niño otro equipo hizo cuneteo con carga directa.
También se limpiaron los cruces sobre canales internos en el 28 de Junio y en el Salvador Gurrieri.
En La Nueva Formosa la limpieza de cámaras y sumideros abarcó la avenida Néstor Kirchner y varias calles internas.
Sobre el cierre las tareas se trasladaron al Eva Perón, donde hubo cuneteo manual y mecánico en los canales del sector, perfilado de calles y levantamiento de esquineros