La actividad fue encabezada por el intendente Mario Brignole, quien se sumó a la celebración disfrazado de Piñón Fijo, generando sonrisas y sorpresa entre los más pequeños y sus familias.

En un clima de fiesta y emoción, los niños y niñas de El Colorado disfrutaron de juegos, música, shows y múltiples actividades pensadas especialmente para ellos.

La presencia del intendente caracterizado como el querido personaje infantil le dio un toque mágico y cercano a la jornada, reafirmando el compromiso del Municipio con la niñez y las familias de la localidad formoseña.

“Una vez más, El Colorado demostró que cuando se trata de nuestros chicos, no hay límites para la alegría y el cariño”, se resaltó.







