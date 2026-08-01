Actualización para asesores de olimpíadas de filosofía

La Coordinación de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa organiza e invita a participar del Trayecto Formativo de Actualización y Formación para Asesores de Olimpiadas de Filosofía.

Este espacio está especialmente pensado y diseñado para brindar nuevas herramientas, estrategias y conocimientos a todos los docentes de Escuelas Secundarias que guían y acompañan a los estudiantes en el fascinante mundo de la reflexión y el pensamiento filosófico, ya sea desde sus espacios específicos o desde la transversalidad y multidisciplinariedad.

Toda la información sobre los requisitos de inscripción, fechas y modalidades de cursada se encuentra detallada en la imagen adjunta.

LINK DE INSCRIPCIÓN:

https://forms.gle/SVhLEh1cvGTe6EGD7