Héctor Daer tras la reunión con Insfrán: “Coincidimos en la necesidad de trabajar juntos para volver a ser Gobierno”

Durante el encuentro, del que también participaron referentes sindicales locales, se analizó el complejo contexto socioeconómico del país y se remarcó la importancia de consolidar la unidad del movimiento obrero para defender la industria, el empleo y la producción nacional.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió este martes 18 al secretario del Interior de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, quien visitó la provincia para poner en funciones a la nueva conducción de la Regional Formosa.

Del encuentro participó también Hilario Martínez, recientemente reelecto al frente de la CGT Formosa junto a demás referentes sindicales, con quienes Insfrán analizó “el contexto social y económico que atraviesa la Argentina”.

Así lo indicó Daer al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó su satisfacción por la reunión realizada, destacando la coincidencia de miradas respecto del rumbo institucional del país: “Vinimos a poner en posesión a los compañeros que fueron electos para conducir la Regional Formosa de la CGT. El Gobernador nos recibió y estuvimos hablando de la realidad política, social y de lo que nos está pasando a los argentinos”.

En ese marco, enfatizó la necesidad de “recomponer las cuestiones sociales, defender el trabajo y defender la industria nacional, que tiene que ver directamente con la calidad de vida de los argentinos y las argentinas”.

Asimismo, agradeció al mandatario provincial “porque tuvo la diferencia, inclusive, de esperarnos porque tuvimos un retraso del vuelo bastante prolongado”.

“Coincidimos con el gobernador Insfrán en la necesidad de trabajar juntos para construir un espacio político que nos permita volver al Gobierno al peronismo”, aseveró el referente gremial.

Respecto a la organización sindical que la central obrera lleva adelante en las distintas provincias, Daer remarcó que “los debates tienen que existir, y la unidad tiene que ser el mojón o el objetivo final a conseguir”, resaltando que “estamos trabajando todos los dirigentes nacionales para que cada una de las filiales logre la unidad en los territorios”.

Medida de fuerza frente al Ministerio de Economía de la Nación

Por otra parte, indicó que “este jueves hay una importante movilización programada frente al Ministerio de Economía de la Nación, en protesta por el impresionante endeudamiento que afecta a los trabajadores formales e informales e inclusive a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que no pueden afrontar los créditos que han tomado”, advirtió.

Y explicó que la situación se ha vuelto insostenible ya que “estamos frente a tasas verdaderamente usurarias de más del 1000% anual, cuando un plazo fijo está otorgando un 17% o 18%”.

Entonces, señaló al concluir que “esto genera que alrededor de 6 millones de personas no puedan afrontar sus compromisos y sufran embargos que desarticulan toda posibilidad de subsistencia”.



