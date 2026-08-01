La comuna capitalina acentuó el mantenimiento del drenaje pluvial en toda la ciudad

En la jornada del viernes, la actividad del Municipio capitalino se centró concretamente en el mantenimiento de los desagües pluviales en toda la ciudad, tanto en zona céntrica y aledaña, como en barrios más alejados que presentan drenajes a cielo abierto, acciones a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas.

En cuneteo con carga directa se ejecutó en los barrios Villa Hermosa y Mariano Moreno, en el último precisamente sobre las calles Larrea y Ayacucho, a la vez que se llevó a cabo la limpieza del canal sito sobre Blas Parera, entre Av. Gob. Gutnisky y Maipú, en el B° La Alborada.

Otra cuadrilla fue la encargada de accionar en Urbanización San Isidro y B° Tiro Federal, con el cuenteo manual, en el primero, y mecánico en el segundo, a la vez que en el B° Las Orquídeas se trabajó en la limpieza de bocas de tormenta, y con el levantamiento de restos de cuneteo y de esquineros en el B° Virgen de Luján.

La limpieza manual del drenaje a cielo abierto cobró continuidad en el B° Fontana, sobre calles Pringles y Azopardo, agregando la limpieza de bocas de tormenta y conductos con el camión desobstructor. El cuneteo manual también se llevó a cabo en el B° Cono Sur, precisamente en el pasaje sobre calle Santa Cruz y Av. Néstor Kirchner al 5.800.

Finalmente, otra cuadrilla fue responsable de la limpieza manual de cunetas a cielo abierto en el B° Itatí, sobre calle Neuquén y Gutiérrez, mientras que otra se encargó del cuneteo mecánico sobre Av. Néstor Kirchner y Calle 27, en el B° Nueva Italia, en el zanjón de descarga que lo divide con el B° La Nueva Formosa.



