Índice de Gini: Formosa con el menor nivel de desigualdad en el Nordeste en el ingreso per cápita familiar

Desde la Consultora POLITIKÉ explicaron que el Índice de Gini es un indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Su valor va de 0 a 1: cuanto más cerca de 0, mayor equidad (los ingresos son más similares entre las personas); cuanto más cerca de 1, mayor desigualdad (pocos concentran gran parte de los ingresos). Dicho estoy y según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, para el primer trimestre del 2026 el aglomerado de Formosa presentó el menor nivel de desigualdad en el Nordeste en el ingreso per cápita familiar. Este resultado cobra relevancia en un contexto en el que, a nivel nacional, se observa una constante pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de las medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH del INDEC.

El sobreendeudamiento de los hogares como termómetro del ajuste

El deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un rasgo estructural del programa económico del Gobierno nacional. Los datos del Banco Central muestran que 3,6 millones de personas ya son deudores "irrecuperables" — con al menos una línea de crédito atrasada por más de un año —, un 17,2% del total de deudores del sistema. La caída del salario real, el ajuste del gasto público y el sostenimiento de tasas de interés elevadas explican, de forma directa, este cuadro. El fenómeno golpea con particular dureza al Norte Grande: 3 de cada 10 deudores de la región acumulan atrasos de más de 90 días.

A nivel nacional

 3,6 millones de personas tienen una línea de crédito "irrecuperable" (atraso de un año o más): son el 17,2% del total de deudores del sistema financiero y no financiero, contra 9,8% un año atrás — la proporción prácticamente se duplicó.

 2,3 millones de deudores morosos más en un año (considerando atrasos desde 3 meses); el total de personas en mora asciende a 5,8 millones, uno de cada ocho argentinos.

 Se trata de deudas pequeñas: la mitad de las líneas "irrecuperables" no supera los $309.000, montos asociados a gastos corrientes (alimentos, servicios, transporte) y no a inversión o consumo durable.

 El deterioro creció más entre mujeres (+93,6% interanual) y entre jóvenes de 15 a 29 años, donde el 24% ya tiene una deuda "irrecuperable", con un salto del 85-87% en un año — el mayor de todos los grupos etarios.

 El fenómeno también avanza en las empresas: las firmas en la categoría de mayor riesgo crediticio treparon a 21.948 (7,7% del total de empresas deudoras), un 65% más que un año antes.

Fuente: Instituto Argentina Grande (IAG), datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del BCRA.













El Norte Grande, una de las regiones más golpeadas

El propio informe del IAG señala al Norte argentino y Cuyo como las regiones con mayor incidencia de deudores irrecuperables sobre el total de deudores (en torno al 20%, frente al 17,2% nacional).

El ajuste que se traslada a los bolsillos

 El salario privado registrado acumula una pérdida real de entre 3,6% y 5,7% frente a noviembre de 2023 (según distintas mediciones sobre datos de INDEC), con siete a ocho meses de caída consecutiva hasta marzo de 2026.

 El salario del sector público nacional está entre 17% y 21% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales, reflejando el ajuste del gasto en personal como eje del equilibrio fiscal.

 El Gobierno nacional dejó de convocar con éxito al Consejo del Salario Mínimo: por falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Poder Ejecutivo fija el SMVM por decreto desde noviembre de 2025. En agosto de 2026 el SMVM llegó a $376.600, muy por debajo de la Canasta Básica Total y de los pisos que reclamaron CGT y CTA — la herramienta que antes ponía un piso a los salarios privados quedó licuada por la inflación acumulada.

 Las tasas de interés activas se mantuvieron en niveles elevados durante 2025 y volvieron a subir en 2026 pese a algunos intentos oficiales de abaratar el crédito: la propia morosidad, alimentada por la caída de ingresos, impide que las tasas bajen — un círculo que la política de altas tasas del equipo económico no logró romper.

El propio Gobierno nacional presenta la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria como éxitos de su gestión. Pero la evidencia del Banco Central muestra la otra cara de ese ordenamiento macroeconómico: una economía que ajusta ingresos para estabilizar precios, y traslada el costo del ajuste a los hogares más vulnerables — jóvenes, mujeres y las provincias del Norte, entre ellas Formosa. El sobreendeudamiento por gastos corrientes (comida, tarifas, transporte) no es un problema de "cultura financiera" ni de manejo irresponsable del crédito, sino la consecuencia directa de salarios que no alcanzan y de un Estado que resigna su rol de sostén del ingreso — se retira de la negociación paritaria, licúa el salario mínimo y mantiene el gasto en personal como variable de ajuste.

La dimensión territorial de este fenómeno agrega un argumento adicional contra el relato de la "Argentina que se ordena": el ajuste no golpea parejo. El Norte Grande y las economías regionales, ya estructuralmente más débiles, absorben una porción desproporcionada del costo social del programa económico nacional.





ENERGÍA ELÉCTRICA:

El precio mayorista de la energía se disparó en dólares y en pesos desde diciembre de 2023. Según el último dato publicado por CAMMESA, el precio monómico del MWh —generación, potencia, servicios y transporte hasta las distribuidoras— fue de u$s 189,10 en junio de 2026, equivalentes a $ 280.301,50 por MWh ($ 280,30 por kWh). Entre noviembre de 2023 (mes previo a la asunción de Javier Milei) y junio de 2026, ese precio subió 302,7% en dólares y 1.244,3% en pesos, según la serie histórica de CAMMESA. Cruzamos el dato contra la cotización real del dólar oficial de junio 2026 ($1.450-1.502) y es consistente.

Variación acumulada respecto de noviembre de 2023. Fuente: CAMMESA. El salto más fuerte se da entre abril y junio de 2026 (de +449% a +1.244% en pesos), en coincidencia con la actualización trimestral del precio estacional (ENRE, res. 25 y 26/2026) y con la suba del dólar oficial dentro de la banda cambiaria.

Contexto necesario

 La inflación general acumulada dic-23/jun-26 (INDEC) fue de ~320%, muy por debajo del 1.244% que subió el precio mayorista: no es solo ajuste por inflación, es un encarecimiento real de la energía.

 La tarifa residencial subió ~351% desde dic-23 (Observatorio de Tarifas y Subsidios, UBA-CONICET), muy por debajo del costo mayorista: la diferencia todavía la cubren subsidios estatales.

 En 2026 el gobierno tuvo que aumentar el gasto en subsidios energéticos 105% interanual para contener el traslado a precios, tras haber retirado subsidios a 2,1 millones de hogares y ~900.000 usuarios de gas desde dic-23 (Bloomberg Línea).

Los datos muestran una política energética construida sobre la dolarización acelerada del costo mayorista y el desmonte —no lineal— de los subsidios que antes lo amortiguaban. Treinta meses después de la asunción de Milei, la energía cuesta más de 4 veces más en dólares y más de 13 veces más en pesos, muy por encima de una inflación ya elevada. Que el propio Gobierno debiera duplicar los subsidios en 2026 para "contener el traslado a precios" confirma que el esquema de eliminación de subsidios diseñado en 2024 no fue sostenible en los plazos previstos y debió corregirse sobre la marcha, con un costo que recae de manera desproporcionada sobre los hogares de menores ingresos y sobre la actividad productiva.

El Gobierno sostiene una lectura distinta: que las tarifas estuvieron artificialmente congeladas por más de una década y que el ajuste busca reflejar costos reales para sostener el sistema eléctrico. Esa discusión de fondo excede este informe, pero conviene tenerla presente.

Fuentes: CAMMESA (cammesaweb.cammesa.com) · dólar oficial: dolarhistorico.com/Rava · inflación: INDEC vía calcularsueldo.com.ar · Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-CONICET · Bloomberg Línea · Boletín Oficial, resoluciones ENRE 25 y 26/2026.





Ventas Minoristas Pymes:

En Julio las ventas minoristas pymes cayeron -3,8% interanual. Además, al observar la comparación interanual de meses anteriores se puede apreciar que desde mayo del 2025 las ventas fueron de saldo negativo hasta junio del 2026. Por otra parte, al visualizar las ventas minoristas pymes por rubro, se puede ver que la mayoría de estos tuvieron caídas intermensuales, en donde el rubro de mayor caída fue “Farmacia” con el -6,9%.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CAME.

Continúa la reducción de la dotación de personal en la Administración Pública Nacional

De acuerdo con el informe "Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la dotación total del sector público nacional continuó evidenciando una tendencia descendente durante junio de 2026. En este período, la cantidad total de agentes alcanzó las 271.696 personas, lo que representa una disminución del -6,0% en términos interanuales y del -0,6% respecto de mayo de 2026. Estos resultados consolidan el proceso de reducción del empleo público nacional que se viene registrando de manera sostenida durante el último año como parte de la política de recorte adoptada por el gobierno nacional. En este contexto, la Administración Pública Nacional (APN) concentró 184.202 agentes, equivalentes al 67,8% de la dotación total, registrando una disminución del -6,8% en comparación con junio de 2025 y del -0,7% respecto del mes anterior. Por su parte, las empresas y sociedades del Estado reunieron 87.494 trabajadores, cifra que representa una caída del -4,5% interanual y del -0,4% en la comparación mensual, manteniendo la trayectoria descendente observada en los últimos meses.

Al analizar la composición de la APN por estructura organizativa, la administración descentralizada continuó concentrando la mayor cantidad de personal, con 111.381 agentes, equivalentes al 41,0% del total. Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 87.494 trabajadores (32,2%); la administración centralizada, con 37.884 personas (13,9%); la administración desconcentrada, con 21.187 agentes (7,8%); y los otros entes, con 13.750 trabajadores (5,1%). En términos interanuales, todas las estructuras registraron reducciones en su dotación, destacándose la administración descentralizada con la mayor contracción (-7,3%), seguida por la administración centralizada (-6,6%), la administración desconcentrada (-6,1%), las empresas y sociedades del Estado (-4,5%) y los otros entes (-3,9%). La comparación mensual también puso de manifiesto una disminución generalizada de la dotación de personal. En este sentido, la administración centralizada registró la mayor reducción (-1,5%), seguida por la administración descentralizada (-0,6%), los otros entes (-0,5%) y las empresas y sociedades del Estado (-0,4%). En conjunto, los resultados reflejan la continuidad del proceso de racionalización de la dotación del sector público nacional, evidenciado tanto en la Administración Pública Nacional como en las empresas y sociedades del Estado. La reducción del empleo se verificó en prácticamente todas las estructuras organizativas, consolidando la tendencia descendente iniciada durante 2025 y profundizada a lo largo del primer semestre de 2026. En consecuencia, el comportamiento observado durante junio confirma la persistencia de una política orientada a la reducción gradual de la dotación de personal del Estado nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INDEC.







