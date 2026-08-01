El intendente Jofré recibió a jugadores de la Escuelita de Futsal del 2 de Abril
El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré recibió la visita de pequeños que forman parte de la Escuelita de Futsal del barrio 2 de Abril, quienes acudieron acompañados por su entrenador y sus padres.
Durante el encuentro mostraron los
trofeos obtenidos y agradecieron el acompañamiento que reciben para sostener
las actividades deportivas.
La escuela comenzó hace casi un año y
medio con 15 chicos. Con el paso de los meses se fueron incorporando nuevos
jugadores y, a la par, creció el grupo de familias que participa y colabora con
la propuesta.
“Estoy feliz de poder recibirlo y compartir con
ustedes algo que los llena de orgullo: los trofeos que consiguieron con
esfuerzo, compromiso y mucho trabajo”, dijo Jofré.
“Felicitaciones a todos los pequeños deportistas
del barrio 2 de Abril. Sigan disfrutando, aprendiendo y soñando dentro de una
cancha. Desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando estos espacios que
forman, contienen y unen a nuestras familias”, les dijo Jofré a los niños.
Uno de los organizadores recordó que
desde los primeros tiempos encontraron personas dispuestas a darles una mano y
que ese respaldo contribuyó al crecimiento de la escuela.
También puso el acento en el papel de
las familias, que acompañan a los chicos dentro y fuera de la cancha.
“Tenemos un grupo de padres que son
incondicionales, trabajadores, apoyan siempre”, expresó. Padres, madres,
abuelos y tíos forman parte de ese acompañamiento y están presentes en los
encuentros y en las actividades necesarias para sostener el espacio.
El dirigente resumió ese espíritu al
señalar que “uno solo no puede hacer nada solo”, y explicó que los resultados
conseguidos son fruto del trabajo compartido entre quienes conducen la escuela,
los chicos y sus familias.
La visita a la Municipalidad tuvo
precisamente ese sentido: que los pequeños pudieran mostrar los trofeos
alcanzados con esfuerzo y compartirlos con quienes los vienen acompañando.
Los dirigentes y familiares aprovecharon
también el encuentro para agradecer la colaboración que reciben del municipio.
La Escuela de Futsal del barrio 2 de
Abril reúne así a niños y familias alrededor del deporte, con una experiencia
que nació con un grupo reducido y fue creciendo a partir del trabajo
comunitario y el acompañamiento sostenido.