El intendente Jofré recibió a jugadores de la Escuelita de Futsal del 2 de Abril

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré recibió la visita de pequeños que forman parte de la Escuelita de Futsal del barrio 2 de Abril, quienes acudieron acompañados por su entrenador y sus padres.

Durante el encuentro mostraron los trofeos obtenidos y agradecieron el acompañamiento que reciben para sostener las actividades deportivas.

La escuela comenzó hace casi un año y medio con 15 chicos. Con el paso de los meses se fueron incorporando nuevos jugadores y, a la par, creció el grupo de familias que participa y colabora con la propuesta.

“Estoy feliz de poder recibirlo y compartir con ustedes algo que los llena de orgullo: los trofeos que consiguieron con esfuerzo, compromiso y mucho trabajo”, dijo Jofré.

“Felicitaciones a todos los pequeños deportistas del barrio 2 de Abril. Sigan disfrutando, aprendiendo y soñando dentro de una cancha. Desde la Municipalidad vamos a seguir acompañando estos espacios que forman, contienen y unen a nuestras familias”, les dijo Jofré a los niños.

Uno de los organizadores recordó que desde los primeros tiempos encontraron personas dispuestas a darles una mano y que ese respaldo contribuyó al crecimiento de la escuela.

También puso el acento en el papel de las familias, que acompañan a los chicos dentro y fuera de la cancha.

“Tenemos un grupo de padres que son incondicionales, trabajadores, apoyan siempre”, expresó. Padres, madres, abuelos y tíos forman parte de ese acompañamiento y están presentes en los encuentros y en las actividades necesarias para sostener el espacio.

El dirigente resumió ese espíritu al señalar que “uno solo no puede hacer nada solo”, y explicó que los resultados conseguidos son fruto del trabajo compartido entre quienes conducen la escuela, los chicos y sus familias.

La visita a la Municipalidad tuvo precisamente ese sentido: que los pequeños pudieran mostrar los trofeos alcanzados con esfuerzo y compartirlos con quienes los vienen acompañando.

Los dirigentes y familiares aprovecharon también el encuentro para agradecer la colaboración que reciben del municipio.

La Escuela de Futsal del barrio 2 de Abril reúne así a niños y familias alrededor del deporte, con una experiencia que nació con un grupo reducido y fue creciendo a partir del trabajo comunitario y el acompañamiento sostenido.



