El Congreso Provincial del Partido Justicialista sesionó para renovar sus autoridades

Ese cuerpo partidario lo presidirá Graciela Parola, por el período 2026-2030. El cónclave colmó las instalaciones del Estadio Centenario, renovando su firme compromiso con las banderas históricas del Peronismo y brindando su apoyo incondicional al presidente del PJ Distrito Fomosa, Gildo Insfrán.

En base a un orden del día, sesionó el Congreso Provincial del Partido Justicialista en la mañana de este viernes 14. La cumbre partidaria se realizó en el Estadio Centenario de la ciudad de Formosa en un marco multitudinario, por lo que las instalaciones estuvieron colmadas en una jornada de suma importancia para el histórico partido que renovó su compromiso de trabajar fuertemente para que en el 2027 nuevamente el Peronismo sea Gobierno a nivel nacional.

En primer lugar, se entonaron los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa. Con las presencia de sus autoridades partidarias, el PJ Distrito Formosa comenzó a sesionar, con el actual diputado provincial y jefe del bloque justicialista Agustín Samaniego como orador principal.

Con todos los pasos legales cumplidos, incluso con la nómina de los congresales electos certificada por el Juzgado Federal de Formosa, con competencia electoral, fueron designadas las autoridades de la mesa directiva del Congreso Provincial Justicialista.

De esa manera, por unanimidad se aprobó la renovación de cargos para el período de 2026-2030. En primer orden, se eligió a María Graciela Parola como su presidenta. La nómina incluye al nuevo vicepresidente primero Esteban Máximo Ramírez; la vicepresidenta segunda Grisel Noemí Cardozo; secretario general Armando Felipe Cabrera; secretarios Elba Ruth Carnero y Juan Héctor Coronel; y tesorera Fermina Clara Ramírez.

Agradecimiento

Tras ser ungida en sesión partidaria, la actual diputada nacional Parola agradeció al presidente de Partido Justicialista Distrito Formosa, Gildo Insfrán, así como a “cada uno de los compañeros y las compañeras” por acompañar la propuesta de renovación de cargos en el orden provincial.

“Como guardiana del Modelo Formoseño”, aseguró que se siente “protagonista de esta transformación de Formosa de la mano de este modelo político que conduce el compañero gobernador Insfrán”.

Renovación

Acto seguido se continuó con los demás puntos del orden del día a tratar en esta jornada deliberativa. Así, por un lado, el Tribunal de Disciplina del PJ quedó conformado con los siguientes nombres: Elena María García, Luis Sugasti, Paola Leonor Casco, Jesica Soledad Milatich, Víctor Fernando Colcombet y Roberto Omar Lovey.

Además, se aprobó la designación de los miembros de la Junta Electoral del PJ Distrito Formosa, para el período 2026-2030. Sus integrantes son Antonio Arce, Inés Beatriz Campuzano, Leandro Benítez, Yanina Estigarribia, Oscar Alberto Puppo, Patricia Lozano, Julio César Vargas Yegros, Celeste Benítez León y Diego Majda Ravano.

Asimismo, los apoderados del PJ elegidos por el Congreso fueron Armando Felipe Cabrera, Andrea Prati y Lorenz Olivier Boonman; y se aprobó también la memoria y balance del ejercicio correspondiente al 2025.

Por último, como congresales nacionales por el PJ Distrito Formosa, fueron designados: en primer término, Gildo Insfrán; y seguidamente: Graciela Andrea Acosta, Miguel Ángel Medina, Inés Beatriz Lotto, Carlos Sotelo, María Teresa González, Antonio Arce, Norma Galeano, Lorenzo Gustavo Schmidt, Analía Heizenreder, Fermín Caballero, Angélica García, Isabelino Idoyaga, Otilia Brítez, Mario Brignole, Estela del Carmen Escobar, Roberto Vizcaíno Braida, Cristina Mirassou, Armando Felipe Cabrera, Yanina Insfrán, Rafael Navas, Gloria Giménez, Jorge Jofré, María Graciela de la Rosa, José Miguel Ángel Mayans, Blanca Denis, Antonio Ferreira, Teresa Galván, Jorge Oscar Ibáñez, Paula Ramírez, Carlos Hugo Insfrán y María Graciela Parola.



