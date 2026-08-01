Hubo reunión organizativa por la próxima Fiesta Nacional del Pomelo

A menos de un mes de la realización de uno de los eventos más populares de la provincia de Formosa, Laguna Blanca se prepara para vivir la 42° edición lanzada también durante este encuentro de autoridades provinciales y municipales.

Este jueves 20, en el marco del lanzamiento oficial de la nueva edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, a desarrollarse el 19 y 20 de septiembre en Laguna Blanca, también se realizó durante la mañana una reunión organizativa.

Participaron del encuentro funcionarios de las distintas áreas del Gobierno provincial, entre ellos, destacar a la ministra de Turismo, Silvia Segovia; así también el intendente municipal Ricardo Lemos. También estuvieron representantes de las fuerzas policiales y todas aquellas personas que acompañan, año tras año, a este evento tan convocante para el cual se viene trabajando hace tiempo.

En ese sentido, el jefe comunal lagunense señaló, en declaraciones que recogió AGENFOR, que existe una articulación entre el Gobierno provincial y el municipal, así como también una unidad en la acción, como quedó expuesto en esta amplia convocatoria llevada a cabo durante la reunión organizativa.

Además, al destacar que será la 42° edición de este megaevento en este 2026, agradeció especialmente al gobernador Gildo Insfrán, quien es “el hacedor del Modelo Formoseño que nos permite llevar adelante este tipo de acontecimiento”. Asimismo, valoró el permanente apoyo del diputado provincial, oriundo de esa localidad, Carlos Hugo Insfrán.

“Es un fuerzo muy grande el que hace el Gobierno de Formosa, ya que es un evento con acceso libre y gratuito”, distinguió también Lemos, quien también se refirió a los pequeños productores paipperos y feriantes de los distintos rubros quienes serán parte de una de “las fiestas más populares de la provincia”.

Del mismo modo que “los Municipios de la provincia tendrán también su espacio institucional, al igual que las áreas del Gobierno así como el sector privado, garantizó, al resaltar las exposiciones agrícolas, comerciales y artesanales, además de los espectáculos musicales y actividades recreativas.

30 años del PAIPPA

Por otro lado, como próximamente se cumplirán 30 años de la creación del PAIPPA, más precisamente el próximo 15 de septiembre de 1996, el intendente enfatizó en su importancia, asegurando que “es un pilar fundamental del modelo de provincia que fuera diseñado por el gobernador Gildo Insfrán”.

En ese sentido, en la fiesta se hará mención a esta fecha, afirmó Paola Casco como referente del Instituto PAIPPA, subrayando que en la oportunidad se aprovechará la ocasión para “fortalecer el trabajo que el organismo lleva adelante conjuntamente con los pequeños productores paipperos”. Es más, aseguró contundente que “representarlos es un orgullo”.

Casco, también, anticipó que se reflejará, “con las distintas áreas productivas, todo el trabajo que se viene desarrollando, como por ejemplo, el espacio social diseñado para los niños, denominado paipperitos. El de producción agrícola, difundiendo todo lo que hace a la asistencia integral que se brinda a las familias, desde insumos hasta elementos, como sombráculos, y herramientas, etcétera.



