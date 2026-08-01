“Clúster automotor”: El Gobierno de Formosa suma a más empresas al Programa Capacidad Proveedora PyME

En esta nueva jornada, expusieron referentes de pequeñas y medianas empresas de la provincia del rubro del automotor, pero también fueron invitados comercios de motocicletas y hasta de maquinarias pesadas. Se apunta a fortalecer los vínculos comerciales a partir un acompañamiento integral desde el Estado provincial.

Autoridades provinciales presentaron en el salón Fonfipro de la ciudad de Formosa el Programa Capacidad Proveedora PyME, que, en esta oportunidad, contó con la participación de actores y empresas del rubro automotor, en un espacio denominado “Clúster automotor”. Se abarcó desde comercios de repuestos, talleres mecánicos de automóviles y motocicletas, hasta las empresas que se ocupan de atender maquinarias pesadas, como tractores y otros vehículos de gran porte.

Tras el acto de lanzamiento realizado en la mañana de este jueves 20, el subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa, Horacio Cosenza, resaltó a AGENFOR lo amplio de la convocatoria y explicó que Capacidad Proveedora PyME es uno de los programas del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, donde se trabaja con el objetivo de promover el vínculo entre las empresas.

Principalmente, para que se “conozcan entre ellas” e incentivar la compra y venta de productos y servicios, ya que, según planteó, “a partir de experiencias anteriores, sabemos que el sector comercial hoy, muchas veces, cuando busca adquirir algún tipo de repuesto o insumo, se va a otra provincia para conseguirlo. Sin embargo, en Formosa existe ese producto, entonces lo que falta es conocimiento”.

Entonces, con la puesta en marcha de este programa, se hace hincapié en el fomento de la vinculación pyme, es decir, “fortalecer la relación en el plano comercial de las empresas”, recalcó. Por ello es que esta tercera edición del programa estuvo referida al “clúster automotor”.

Por otro lado, en la actualidad, afirmó que “se está trabajando con 178 empresas”, a las cuales se visitaron, y se planifica seguir haciéndolo “durante todo agosto y septiembre”.

También, dentro del programa, agregó que “el año pasado se culminó con una ronda de negocios”. “Participaron comercios, tanto oferentes como compradores”, por lo que evaluó que se logró una convocatoria tan amplia donde “todos los sectores” estuvieron representados.

El integral acompañamiento que se les brinda incluye también una “asistencia técnica y de capacitación”, por lo tanto, esto mismo también se piensa hacer “con las diferentes marcas del mundo del automotor”, acentuó, al poner de relieve estas acciones encaradas desde el Gobierno de Formosa.

Con ese objetivo, en esta jornada se invitó a todas las empresas, “desde la más grande a la pequeña en este clúster del automotor”. Se incluyó también al sector comercial de motos, un rubro con una gran repercusión, por un lado, por el número importante que circula por la provincia y, por el otro, a partir de que se genera una demanda que va desde atención de repuesto hasta servicio mecánico en general.

Por último, quienes estén interesados en sumarse o por consultas, se informó que pueden acercarse a las oficinas situadas en la calle José María Uriburu 804 de la ciudad capital, donde en la planta baja funciona la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería.

Dicha área se ocupa de recepcionar toda la información, al igual que la Subsecretaría de Desarrollo Económico que trabaja en la misma línea.

Presentación

En otro orden, en el marco de la presentación en el Fonfipro, que acompañó también el presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), el contador Enrique Zanín, también hubo exposiciones de referentes de empresas.

Disertaron: Luis Chichizola, representante a la empresa Homu S.A.; Ernesto Ruiz Guirñazú, de Lorena Automotores SA y Euromotos SA.; Marcelo Zanin, de Mundo Repuestos; Otto Alejo, representando a la empresa Otto Repuestos; y Juan Manuel Osuna, por la firma Servicios Agropecuarios Osuna de Laguna Blanca.

Ante la consulta de esta Agencia sobre la jornada, Osuna resaltó la puesta en marcha de este programa que “es muy importante para nosotros porque hace como un enlace con los proveedores y también con los futuros clientes, que es lo que uno siempre busca ampliar”.



