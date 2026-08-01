Con un conversatorio junto a Fischer y Casco culminó el ciclo de capacitación docente en economía social

El encuentro cerró la capacitación destinada a docentes de escuelas agrotécnicas de toda la provincia, que cuenta con reconocimiento oficial y puntaje otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación.

Con un conversatorio del que participaron el Subsecretario de Economía Social, Cr. Ricardo Fischer, y el Coordinador Ejecutivo del Instituto PAIPPA, Dr. Rubén Casco, culminó este martes el ciclo de encuentros del curso “Cooperativismo, Mutualismo y Consorcios de Cooperación como estrategias de desarrollo territorial en Formosa”, organizado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Economía Social.

La actividad, moderada por el Director de Asociativismo, Cr. Javier Capra, reunió a docentes de establecimientos agrotécnicos y a participantes de las distintas delegaciones distribuidas a lo largo de todo el territorio provincial.

Fischer: el asociativismo como estrategia de competitividad

Durante su intervención, el Subsecretario de Economía Social describió los fundamentos del Modelo Formoseño como una política sustentada en la justicia social, en la que el Estado asume una presencia activa para proteger a los sectores más vulnerables, colocando a la persona en el centro de las acciones estatales. En esa línea, enfatizó que la asociación es la herramienta fundamental para que los pequeños productores puedan sostenerse en el mercado: al organizarse en cooperativas o consorcios logran mayor capacidad de producción y acceso a precios justos, evitando la explotación económica que se produce cuando trabajan de manera aislada.





El funcionario repasó el respaldo concreto del Estado provincial al sector —el Plan Nutrir, las cooperativas ladrilleras y madereras, y la política de compra estatal de bienes producidos localmente, priorizando siempre la mano de obra y la materia prima formoseña— y precisó que el primer paso siempre es la conformación formal de la figura asociativa. Asimismo, aclaró que todos los trámites para constituir cooperativas o consorcios son totalmente gratuitos y se realizan en las oficinas oficiales, alertando a los participantes para que no abonen suma alguna por esas gestiones.

Casco: integralidad, presencia territorial y comercialización

Por su parte, el Coordinador Ejecutivo del Instituto PAIPPA destacó el trabajo integral que el Instituto PAIPPA desarrolla junto al Ministerio de la Comunidad y al Ministerio de la Producción y Ambiente, subrayando que el Plan Nutrir no solo garantiza alimentos a familias en situación de vulnerabilidad, sino que además integra la producción de familias paipperas de toda la provincia.

En materia productiva, explicó el sistema provincial de inversión en insumos, en el que los productores realizan un aporte solidario destinado a escuelas y comedores comunitarios, y destacó los remates de ferias ganaderas paipperas, que permiten comercializar la hacienda a valores superiores a los que ofrecen los intermediarios. Valoró también herramientas como el precio justo y la bancarización de los pagos a los productores.

Los docentes, protagonistas del intercambio

Uno de los aspectos más valorados del encuentro fue la participación activa de los docentes, que aportaron consultas, testimonios y experiencias concretas de sus establecimientos: proyectos de cooperativismo en marcha, huertas y viveros institucionales, y hasta trabajos premiados en ferias de ciencias a nivel nacional.

El ciclo cuenta con reconocimiento oficial y puntaje docente otorgado por el Ministerio de Cultura y Educación mediante la Resolución N° 2732, suscripta por el Ing. Julio René Aráoz, a quien desde la Subsecretaría de Economía Social se expresó un especial agradecimiento por el respaldo institucional brindado a la propuesta.

Resta ahora la presentación del trabajo integrador, en el que cada docente deberá identificar una situación real de su entorno laboral y proponer soluciones asociativas, y se prevé un acto final de entrega de certificados con la participación de autoridades provinciales. El alto nivel alcanzado por el ciclo generó además un fuerte interés en el sector: ya se recibieron solicitudes para una nueva edición, sobre la que próximamente habrá novedades.



