Fortalecen servicios de salud en comunidades del oeste provincial

Con jornadas sanitarias integrales que comenzaron este martes 18 y continuarán hasta el jueves 20 para brindar a los vecinos atenciones médicas y otras importantes prestaciones.

En horas de la mañana de este martes 18, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha un amplio operativo sanitario integral que se desarrollará hasta el próximo jueves 20 en el oeste provincial y que beneficiará a las familias de 17 localidades, comunidades y parajes de la zona.

El accionar se encuentra a cargo de un equipo de salud integrado por profesionales del nivel central de la cartera sanitaria y de distintos efectores de salud ubicados en el distrito sanitario I.

La jornada inicial abarcó en simultáneo: El Algarrobal, El Sauzalito, Puerto Irigoyen, Alto Alegre, La Banderita, Bajo Hondo, Pozo Molina, El Descanso y La Esperanza, donde cientos de vecinos accedieron a numerosas prestaciones de salud esenciales y completamente gratuitas.

“En cada lugar, se pusieron a disposición atenciones médicas, odontológicas y oftalmológicas, acompañadas por la entrega, también gratuita, de medicamentos y anteojos recetados por los profesionales a los pacientes que así lo requería. Más la aplicación de las vacunas de Calendario para todas las edades”, comentó uno de los coordinadores de los operativos, el subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, bioquímico Marcelo Cañete.

Respecto a este importante accionar, el profesional indicó: “Una vez más, esta estrategia sanitaria de acercar las prestaciones de salud a la gente, es la demostración cabal de un Estado provincial presente en cada rincón de la provincia, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, que siempre está atento a las necesidades de la gente”.

Aseguró, que como parte del Modelo Formoseño “nos sentimos muy orgullosos de poder llevar adelante esta tarea que nos permite reforzar, las atenciones y otros servicios de salud, en esta oportunidad, para cada familia que vive en las distintas comunidades, pueblos y parajes del oeste”.

En ese sentido, Cañete hizo notar que, si bien estos lugares cuentan con centros de salud que atienden a los requerimientos de cada población, estos operativos son planificados “para fortalecer esa atención. Por eso, se trabaja en conjunto entre los equipos de salud conformados desde el nivel central y los locales”.

En relación a lo anterior, remarcó que en Puerto Irigoyen está finalizando la construcción del nuevo centro de salud, calificándola como “una obra muy linda y un nuevo establecimiento sanitario que dará respuesta a las demandas de salud de los vecinos de la zona”.

Destacó que, al igual que la escuela que se está construyendo en ese mismo paraje, “es una realidad más concretada gracias a la decisión del Gobernador Insfrán, que pone por delante los intereses del pueblo, muy a pesar de lo que ocurre a nivel nacional, con un Gobierno que viene desvalorizando y desfinanciando progresivamente la salud y la educación pública”.

Atenciones

Entre las atenciones y prestaciones registradas en algunos de los puntos abordados durante esta primera jornada, se destacan los de La Banderita donde se realizaron ocho atenciones de oftalmología, siete de clínica médica, 44 prestaciones odontológicas, 11 dosis de vacunas aplicadas y ocho anteojos recetados entregados.

En Alto Alegre fueron siete de oftalmología, nueve prestaciones odontológicas y una dosis de vacuna aplicada; Bajo Hondo con 24 prestaciones odontológicas, 12 atenciones de oftalmología, una dosis de vacuna aplicada y nueve anteojos recetados entregados.

Además, en Pozo Molina se registraron 30 atenciones médicas, 19 oftalmológicas, 31 prestaciones odontológicas, 25 anteojos entregados y cuatro vacunas aplicadas.

Cabe mencionar que, los datos corresponden a un reporte “parcial” de las primeras localidades relevadas, teniendo en cuenta que las cifras finales de la totalidad de las comunidades se completarán al término del operativo, el día jueves 20.

Equipamiento

Cabe mencionar que, en esta primera jornada, el Ministerio de Desarrollo Humano, sumó la entrega de equipos e insumos a los centros de salud de Lamadrid, Bajo Hondo y Posta Cambio Zalazar. Entre los mismos, se contabilizaron: camillas, tensiómetros, saturómetros, porta sueros, silla de ruedas, equipo para monitoreo cardio-fetal, cajas quirúrgicas, cajas de clamps para partos, estufas y acondicionadores de aire, además de otros tantos elementos indispensables.

“Esa misma provisión se replicará en los demás centros de salud donde continuaremos el trabajo en los siguientes dos días”, expuso el Subsecretario.

Control de Vectores y Zoonosis

Por otra parte informó, que durante estos tres días, un equipo del área de Control de Vectores y Zoonosis se encuentra trabajando en cada una de las comunidades donde se brindan las atenciones sanitarias, realizando acciones destinadas al manejo de plagas y al control del mosquito Aedes aegypti en el marco de la campaña contra el dengue que se mantiene vigente en toda la provincia.

Esas actividades se efectúan en hospitales, centros de salud, escuelas y albergues, donde se aplican cucarachicidas y rodenticidas para eliminar roedores. También se realizan fumigaciones con aspersores manuales con la finalidad de repeler todo tipo de alimañas, como arácnidos y alacranes, entre otros.

Asimismo, se están desarrollando fumigaciones destinadas a la eliminación de mosquitos, con máquinas termomanuales y motomochilas, en los albergues que se dispondrán para el alojamiento de las familias que podrían verse afectadas en los próximos meses por el fenómeno El Niño.

Sobre lo último, Cañete destacó, que dichas acciones “forman parte de la planificación estratégica que está llevando el Gobierno de Formosa, desde hace ya varios meses, para contrarrestar los efectos de este evento climático global que se espera en la región para los meses siguientes”.



















