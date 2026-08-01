Continúa la colocación gratuita de implantes subdérmicos en los efectores sanitarios de la provincia

El Hospital de Tres Lagunas facilitó a las vecinas de la localidad el acceso a este método anticonceptivo de larga duración, a fin de promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

En una jornada organizada por el Hospital de Tres Lagunas, vecinas de la localidad de distintas edades que se encuentran en edad fértil accedieron a la colocación del implante subdérmico, uno de los métodos anticonceptivos que forma parte de la amplia canasta que ofrece el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el sistema público de salud provincial.

La actividad estuvo a cargo de los profesionales del Servicio de Salud Sexual y Reproductiva del nosocomio, donde acuden las pacientes a realizar las consultas, son evaluadas y se programan los turnos para finalmente concretar la administración del dispositivo subdérmico, de forma completamente gratuita.

Al referirse al accionar, el director del Hospital de Tres Lagunas, el odontólogo Alejandro Gómez, valoró que el Gobierno de Formosa sigue fortaleciendo las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, asegurando que “todos los efectores sanitarios trabajamos fuertemente para concientizar a la población sobre la importancia de la planificación familiar y la procreación responsable como eslabones principales en el cuidado de la salud integral, sobre todo de las mujeres”.

Acceso garantizado

Resaltó que en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva con el que cuenta este hospital “se les ofrece toda la variedad de métodos anticonceptivos con los que contamos: comprimidos orales, inyectables de distintos tiempos de duración, preservativos y pastilla de emergencia”.

Y, en cuanto al implante subdérmico, especificó que “se le explican a la paciente todas las ventajas para que tenga la posibilidad de elegir este método anticonceptivo que es muy costoso, pero gracias a las políticas sanitarias trazadas por el gobernador Gildo Insfrán, está a disposición en un hospital del interior, del primer nivel de atención, para las mujeres de nuestra localidad, como de las colonias y comunidades cercanas, sin ningún costo”.

Afirmó que se trata de una estrategia fundamental en materia sanitaria, “teniendo en cuenta los grandes ajustes que viene haciendo el Gobierno nacional al sector de la salud pública y, sin embargo, en Formosa, estos insumos siguen siendo gratuitos del mismo modo que su aplicación”.

Beneficios

El profesional recordó que, al igual que los demás métodos anticonceptivos que se encuentran disponibles de forma gratuita, “el implante subdérmico es seguro, puede utilizarse sin límite de edad, en cualquier etapa de la vida fértil”.

Además, entre los beneficios que tiene, explicó que es muy eficaz para evitar embarazos no planificados hasta por cinco años. Y agregó que “no afecta la lactancia, por lo que resulta una muy buena elección para la anticoncepción durante el periodo de posparto”.

Seguidamente, aprovechó la oportunidad para invitar a las vecinas de Tres Lagunas que aún no lo hicieron a que concurran al hospital para recibir asesoramiento en cuanto a los distintos métodos anticonceptivos que están a disposición“para que puedan hacer la elección más conveniente”.



