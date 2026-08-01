García: “La concepción política de la derecha gobernante es un retroceso de lo que soñaron San Martín y Bolívar”

El diputado provincial Hugo “Cacho” García afirmó este lunes 17 de agosto que el legado de San Martín representa “un estilo de vida, la liberación de los pueblos, la unión latinoamericana” y que, “en estos tiempos de entrega del país por parte de la derecha, es fundamental analizar el legado del Padre de la Patria”.

El legislador de extracción justicialista recordó el abrazo de San Martín con Bolívar, la gesta libertadora de Chile y su campaña en el Alto Perú. “Estos legados nos dejó San Martín, y los tenemos que recuperar como una misión: defender la Patria, la soberanía y reforzar la unión latinoamericana”, subrayó.

García lamentó el avance de la derecha en la región y sostuvo que esa concepción política constituye “un retroceso de lo que soñaron San Martín y Bolívar”.

En ese sentido, destacó que “hubo un intento de recuperación de la unión latinoamericana cuando estuvieron Néstor y Cristina Kirchner, Lula, Evo y Correa”.

“La unión latinoamericana nos hacía fuertes. Se trataba de entender a los latinos y de la unión de quienes formamos parte de este continente”, reflexionó.

Y agregó: “La derecha vino a dividir, a quedarse con nuestras riquezas y a apropiarse de la valoración que San Martín nos ha fijado”.

No obstante, el diputado expresó confianza en revertir la actual situación política tanto en la región como en la Argentina. “Los peronistas somos gente de fe, de mucha esperanza, y sabemos que nos vamos a recuperar y a fortalecer. Será el tiempo de la esperanza y de la fe para revertir esta situación”, concluyó.







