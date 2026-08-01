Entregaron los juguetes en establecimientos educativos de Las Lomitas

Como ocurrió en cada punto de la geografía provincial, este domingo los niños y las niñas de esa localidad recibieron sus regalos por el Día de las Infancias, enviados por el Gobierno de Formosa.

En la mañana de este domingo 16, desde las 9 como estaba programado, se entregaron más de 200 mil juguetes dispuestos por el gobernador Gildo Insfrán a los niños y las niñas de toda la provincia.

El operativo simultáneo se realizó en establecimientos de los Niveles Inicial y Primario, así como Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y otras dependencias de la órbita provincial que acompañan a las infancias todo el año.

En ese contexto, en Las Lomitas, una localidad ubicada en el centro del territorio provincial, en el Departamento Patiño, se concretó el reparto de los juguetes en las escuelas tanto públicas como de gestión privada.

En el caso de Escuela Parroquial Nuestra Señora de La Paz, por ejemplo, se contó con el acompañamiento de la Delegada Zonal Las Lomitas, la profesora Sonia Patiño; el concejal justicialista, Jorge Martínez Meza; el director del Hospital Distrital de Las Lomitas, Javier Trachta.

Así también estuvo participando de esta jornada el representante legal de esa institución, el Padre Fabián Mongelos, junto directivos, docentes, padres y niños.

De esa manera, se dio cumplimiento a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, quien, año tras año, renueva, con amor y cariño, el acompañamiento a los niños formoseños a través del presente que reciben en este día como en el de Los Reyes Magos, el 6 de enero.



