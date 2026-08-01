Parola: “San Martín venció al enemigo y a sí mismo con un renunciamiento que lo convirtió en el más grande entre los grandes”

La legisladora nacional por Formosa analizó la historia del prócer homenajeado y trazó un paralelismo con las ideas de libertad de aquellos años y a la dependencia de la soberanía a la que somete la gestión libertaria al país.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) por Formosa, doctora María Graciela Parola, fue la encargada de brindar un sentido discurso en el marco del acto homenaje por el 176° aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, general José de San Martín, este viernes 17 de agosto en las inmediaciones de la plaza que lleva su nombre en la ciudad capital.

Al tomar la palabra, recitó una de las estrofas que honra al prócer y dijo: “Padre Augusto del Pueblo Argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz”.

“Sin dudas el héroe argentino, cuya vida constituye una si no la más gloriosa de la de todos los argentinos de nuestra historia. Nacido en las entrañas federales de un extenso territorio al que algunas décadas después le ofrendaría el más preciado de los tesoros, la libertad”, sostuvo.

Y añadió: “Tesoro muchas veces banalizado, vilipendiado y tergiversado a lo largo de nuestra historia por personajes y causas que representaron y aún hoy representan la antítesis del pensamiento, coraje y patriotismo del General San Martín”.

Asimismo, la legisladora relató que, siendo un niño, el Libertador “dejó su Patria” a la que regresó 34 años después, ya convertido en un experimentado militar, cuando “el 9 de marzo de 1812, la marcha de la independencia de las Provincias Unidas iba a cambiar definitivamente, pues ese día pisaba nuevamente su territorio el Teniente Coronel José Francisco de San Martín”.

Los mismos de siempre

“A quien inmediatamente se le confiaría el mando de un cuerpo de caballería que a la postre iba a desplegar su bizarría y su gloria por medio continente. No eran momentos fáciles para la patria, parecía como si el sol de la libertad hubiera sido eclipsado por el sol de la desgracia. La anarquía asomaba, los realistas cercaban amenazantes desde la Capitanía General de Chile y desde el Alto Perú”, recordó.

Y agregó: “Desde tierras orientales se resistía el avance portugués y sólo Buenos Aires refugiaba los vestigios de las intenciones independentistas de estas tierras. Como siempre ocurre en los tiempos difíciles, y eso es algo que los formoseños y formoseñas sabemos mucho, surgieron grupos de hombres flojos y de hombres fuertes”.

Los hombres flojos, señaló Parola, “negociaban con el embajador británico por gobierno y protección la entrega de estas tierras, tildando la misión del General San Martín de utópica e inalcanzable, y a nuestro patriota de ambicioso y ladrón”.

En ese sentido, consideró que cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, sino “la historia misma repitiéndose ante nuestros ojos”, ya que hoy son “los flojos y cobardes de siempre entregando la patria por dos monedas y respondiendo a los reclamos y al clamor popular con odio, insultos y violencia”.

“Es por ello que aun ante las operaciones de algunos politiquillos de apellido acomodado sentados en algún escritorio de Buenos Aires, nuestro valiente Capitán de los Andes siguió adelante”, resaltó.

Dos veces grande

En este punto, la Diputada indicó que “mediante su corazón bien templado, el coraje de los paisanos de la época, el compromiso de las mujeres de la patria, gobernó Cuyo, armó su ejército, se paró ante el enemigo en el norte, cruzó los Andes, se cubrió de gloria en Chacabuco, y a pesar del traspié en cancha rayada, supo retomar la victoria en Maipú con un histórico abrazo de independencia; y, como si la gloria no le pesara, fue protector del Perú”.

“Pero una vez más debemos afirmar que la causa independentista que sostenía el General San Martín, era muy diferente a la que tenía en mente la elite porteña y los grupos de poder locales. Desde Buenos Aires, el gobernador Martín Rodríguez y su ministro, el nefasto Bernardino Rivadavia, rechazaron los pedidos de fondos para nutrir al ejército que luchaba en el Perú”, trajo a la memoria.

Estos hechos y las marcadas diferencias políticas y militares que surgieron con Simón Bolívar, “hicieron que nuestro General llevara adelante un nuevo acto que demostraría una vez más su grandeza” y tomó la decisión de “retirarse de todos sus cargos y dejarle las tropas a Bolívar para que éste concluyera la campaña de la independencia”.

“Por eso San Martín es dos veces grande. Venció al enemigo y se venció a sí mismo con un renunciamiento que lo convirtió en el más grande entre los grandes. Por eso nunca más, nunca tan vigente la premisa de que la historia es verdad y es justicia o no es historia”, aseguró.

De esta manera, Parola reconoció el “extraordinario valor de San Martín frente a la confabulación permanente de los antipatrias de siempre” porque “esta es sólo una acotada versión de la historia de un hombre que al regresar varios años después al Río de la Plata se rehusó a formar parte de algún gobierno, demostrándole con el ejemplo a los que tanto mal le habían hecho a la República, las diferencias entre un hombre que vivió por una causa, la causa de la patria, y aquellos que hicieron de la patria un negocio”.

Y reprochó a quienes “aún hoy lo hacen” aquellos que “defienden las ideas de una falsa libertad, detrás de la cual esconden las peores intenciones”.

Dicotomía eterna

En este marco, la representante de Formosa en el Congreso, habló sobre la “dicotomía eterna de nuestra historia” que “se presenta nuevamente ante nosotros: patria o colonia, federales o unitarios”.

“Por un lado, las políticas criminales antinacionales del gobierno de Javier Milei, que entrega a sus patrones del poder económico la soberanía, el territorio y los recursos naturales, subordinando la política exterior a sus caprichos ideológicos, se arrodilla sin miramientos ante el Fondo Monetario Internacional y su política esclavista, hambreando al pueblo trabajador y excluyendo cada vez más a las provincias. Siempre con la complicidad de cipayos y oportunistas locales que avalan estas acciones que terminarán convirtiéndonos otra vez en una simple colonia”, sostuvo.

Mientras, del otro lado, “estamos las y los que estamos convencidos de que la patria no se vende, de que contrariamente a lo que quiere instalar algún trasnochado local desde el púlpito de alguna iglesia, hay una ideología política que sí funciona como herramienta para guiar la acción colectiva hacia el bien común y que casualmente tiene sus bases en la doctrina social de la iglesia”.

Por ello, ratificó Parola, “tenemos la obligación de sacar de la mochila el bastón de mariscal, escuchar a nuestro Conductor y desde el interior profundo de la Argentina, con unidad, organización y solidaridad, recuperar la confianza del pueblo herido para caminar hacia la reconstrucción de aquella patria verdaderamente libre por la que el General San Martín ofrendó su vida”.

“La memoria de San Martín a 176 años de su gloria eterna nos interpela. Seremos hombres y mujeres flojos que ante la adversidad corren a buscar la ayuda afuera, aunque eso implique entregar la patria, o seremos hombres y mujeres fuertes que luchamos por una Argentina justa, libre y soberana”, resaltó.

Compañeros

En otro pasaje de su discurso, la legisladora puso en valor que San Martín llamaba “compañeros” a sus “subordinados en la condición militar, aquellos a los que les impartía rigurosísimas órdenes que los llevarían tal vez a la muerte, pero sin embargo eran sus compañeros”.

“Compañeros, es como llamaba el general Juan Domingo Perón al pueblo trabajador, empeñado en seguirlo para liberar la patria y alcanzar la justicia social”, rememoró.

Y aseguró que, “en la vida y en el destino de los pueblos aparecen muy de tanto en tanto estos hombres extraordinarios que con una época fijan una gloria y establecen una tradición”, por lo que, analizó que si logran “emular su gloria y prolongar su tradición es en lo que se va a reflejar la grandeza de nuestro pueblo”.

“Los formoseños y formoseñas podemos dar fe de ello. También tenemos a nuestro hombre extraordinario. Escuchémoslo”, pidió.

Artífices de nuestro destino

Por último, Parola solicitó que “hoy, desde este costado norte de la patria, cuna del Modelo Formoseño, con la licencia que nos da ser un pueblo esclarecido que desde hace mucho tiempo ha decidido ser artífice de su propio destino y no instrumento de la ambición de algunos cadáveres políticos lamebotas del centralismo porteño, convocamos a todos los argentinos y argentinas que aman este suelo para que honrando las virtudes de nuestro gran Capitán”.

“Tengamos la mirada fija en los supremos intereses de la Patria y luchemos sin descanso con las herramientas que nos da la democracia por la felicidad del pueblo y la grandeza de nuestra nación. Por esa Argentina grande con que San Martín soñó. Gloria y honor al General San Martín”, cerró.



