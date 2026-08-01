Enfermería fortalece su formación con una Diplomatura en POCUS

El objetivo de esta formación es sumar capacidades al equipo de salud, dentro del ámbito de competencia profesional, destacaron.

El Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) culminaron una nueva propuesta de formación destinada a profesionales de Enfermería: la Diplomatura Universitaria en POCUS Aplicada a Enfermería “Ultrasonografía Clínica para la Valoración y Procedimientos Seguros”.

La iniciativa permitió incorporar nuevas herramientas de ultrasonografía clínica a la práctica profesional de Enfermería, combinando instancias de formación virtual sincrónica con talleres prácticos.

La propuesta contó con la participación de enfermeros y enfermeras de hospitales de Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, El Colorado, Pirané, Laguna Blanca y Clorinda, además de instituciones sanitarias de la ciudad de Formosa, como ser el Hospital Central, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital de la Madre y el Niño y el Distrital 8.

El POCUS (Point-of-Care Ultrasound) constituye una herramienta que puede fortalecer la valoración clínica y aportar mayor seguridad en determinados procedimientos, favoreciendo una atención más oportuna y centrada en las necesidades del paciente.

Durante la Diplomatura, los profesionales se capacitaron en herramientas como POCUS vascular, POCUS vesical, E-FAST y POCUS pulmonar, incorporando conocimientos que complementan la práctica de Enfermería y fortalecen el trabajo interdisciplinario.

Desde el Hospital de Alta Complejidad destacaron que el objetivo de esta formación es sumar capacidades al equipo de salud, dentro del ámbito de competencia profesional, contribuyendo a una valoración más rápida y objetiva, mayor seguridad en procedimientos y una mejor utilización de los recursos disponibles.

La propuesta también representa un avance en la ampliación y equidad a la capacitación, al permitir que profesionales de distintos puntos de la provincia puedan acceder a instancias de formación vinculadas con la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud.

De esta manera, el HAC y la UPLaB continúan fortaleciendo espacios de formación profesional que impactan directamente en la calidad de los cuidados y en la atención de los pacientes, subrayaron.



