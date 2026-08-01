El Hospital de la Madre y la Mujer amplió los horarios de “Mujeres en movimiento”
La propuesta de gimnasia terapéutica se desarrolla ahora en dos turnos, los lunes y jueves. Profesionales de distintas disciplinas acompañan a las participantes durante las clases.
A pocos días de su
puesta en marcha, “Mujeres en movimiento”, la propuesta de gimnasia terapéutica
del Hospital de la Madre y la Mujer, incorporó un nuevo turno con el objetivo
de ampliar el acceso de las mujeres a este espacio de actividad física segura y
supervisada.
Las clases se
realizan los lunes y jueves, de 8 a 9 y de 9 a 10 horas, y están destinadas a
mujeres a partir de los 40 años.
La licenciada en
Kinesiología y Fisioterapia Romina Mendoza explicó que la iniciativa surgió a
partir de las necesidades observadas en el trabajo cotidiano y del intercambio
entre los profesionales de las distintas áreas del hospital.
“Desde nuestro
trabajo y a través de la comunicación interdisciplinaria, principalmente con
Ginecología, observamos que muchas mujeres necesitaban un espacio donde
pudieran realizar actividad física de manera segura, acompañadas y teniendo en
cuenta sus necesidades particulares”, señaló.
“Buscamos trabajar
no solamente la movilidad y la fuerza, sino también el equilibrio, la postura,
la flexibilidad y la coordinación”, detalló Mendoza sobre la dinámica de las
clases.
Los encuentros
están a cargo de un equipo interdisciplinario, conformado por un profesor de
Educación Física, una licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y personal de Enfermería.
Estos últimos realizan el control de signos vitales, entre ellos la presión
arterial y la saturación de oxígeno, y permanecen durante las actividades para
brindar asistencia ante cualquier necesidad.
La profesional
destacó que este trabajo forma parte de una concepción integral de la atención
que brinda el Hospital de la Madre y la Mujer durante las distintas etapas de
la vida.
“Cuando hablamos
de salud integral no hablamos solamente de atender una enfermedad, sino también
de prevenir, acompañar y mejorar la calidad de vida”, remarcó.
De esta manera,
“Mujeres en movimiento” continúa consolidándose como un espacio que incorpora
la actividad física al cuidado de la salud y fortalece el trabajo
interdisciplinario, con acciones orientadas a la prevención y al bienestar de
las mujeres.