El Hospital de la Madre y la Mujer amplió los horarios de “Mujeres en movimiento”

La propuesta de gimnasia terapéutica se desarrolla ahora en dos turnos, los lunes y jueves. Profesionales de distintas disciplinas acompañan a las participantes durante las clases.

A pocos días de su puesta en marcha, “Mujeres en movimiento”, la propuesta de gimnasia terapéutica del Hospital de la Madre y la Mujer, incorporó un nuevo turno con el objetivo de ampliar el acceso de las mujeres a este espacio de actividad física segura y supervisada.

Las clases se realizan los lunes y jueves, de 8 a 9 y de 9 a 10 horas, y están destinadas a mujeres a partir de los 40 años.

La licenciada en Kinesiología y Fisioterapia Romina Mendoza explicó que la iniciativa surgió a partir de las necesidades observadas en el trabajo cotidiano y del intercambio entre los profesionales de las distintas áreas del hospital.

“Desde nuestro trabajo y a través de la comunicación interdisciplinaria, principalmente con Ginecología, observamos que muchas mujeres necesitaban un espacio donde pudieran realizar actividad física de manera segura, acompañadas y teniendo en cuenta sus necesidades particulares”, señaló.

“Buscamos trabajar no solamente la movilidad y la fuerza, sino también el equilibrio, la postura, la flexibilidad y la coordinación”, detalló Mendoza sobre la dinámica de las clases.

Los encuentros están a cargo de un equipo interdisciplinario, conformado por un profesor de Educación Física, una licenciada en Kinesiología y Fisioterapia y personal de Enfermería. Estos últimos realizan el control de signos vitales, entre ellos la presión arterial y la saturación de oxígeno, y permanecen durante las actividades para brindar asistencia ante cualquier necesidad.

La profesional destacó que este trabajo forma parte de una concepción integral de la atención que brinda el Hospital de la Madre y la Mujer durante las distintas etapas de la vida.

“Cuando hablamos de salud integral no hablamos solamente de atender una enfermedad, sino también de prevenir, acompañar y mejorar la calidad de vida”, remarcó.

De esta manera, “Mujeres en movimiento” continúa consolidándose como un espacio que incorpora la actividad física al cuidado de la salud y fortalece el trabajo interdisciplinario, con acciones orientadas a la prevención y al bienestar de las mujeres.