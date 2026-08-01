Equipos de salud de toda la provincia actualizaron conocimientos sobre el Síndrome Urémico Hemolítico

Mediante un conversatorio virtual, profesionales de distintas localidades profundizaron conocimientos sobre su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia.

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), que se conmemora cada 19 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante un conversatorio sobre prevención y vigilancia de esta enfermedad, con la participación de profesionales de distintas áreas y efectores sanitarios del territorio provincial.

La actividad, denominada “Cuidar desde la prevención”, fue organizada por la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, y se desarrolló de manera virtual, facilitando la participación de trabajadores de la salud de diferentes localidades.

Se sumaron profesionales de Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez, Misión Laishí, Laguna Blanca, Siete Palmas, El Espinillo y Formosa Capital, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los equipos.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, destacó que este tipo de instancias “permiten mantener actualizados los conocimientos de los equipos y, al mismo tiempo, fortalecer la articulación entre las distintas áreas que intervienen en la prevención, detección y vigilancia del Síndrome Urémico Hemolítico”.

Asimismo, remarcó que “la prevención es una herramienta fundamental frente al SUH y requiere un trabajo permanente y coordinado, tanto desde las acciones sanitarias como desde la vigilancia epidemiológica y la promoción de medidas de cuidado dirigidas a la comunidad”.

Abordaje interdisciplinario

Durante el conversatorio participaron referentes de las áreas de Bromatología, Pediatría, Epidemiología y Medicina Tropical, Laboratorio Provincial de Referencia y Abordaje Nutricional, quienes desarrollaron diferentes aspectos relacionados con la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y vigilancia del SUH.

El encuentro permitió profundizar conocimientos y compartir experiencias entre los profesionales, además de reforzar la importancia del abordaje interdisciplinario y la articulación de los distintos servicios para brindar una respuesta adecuada y oportuna ante posibles casos.

En ese marco, se hizo hincapié en el rol de la vigilancia epidemiológica para la detección y notificación de casos, la investigación de eventos, la identificación de factores de riesgo y la implementación de las correspondientes medidas de prevención y control.



