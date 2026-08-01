El viernes 21 se lanzará en Villa Dos Trece una nueva edición del Torneo de la Amistad Copa Gildo Insfrán

Se trata de la quinta edición que se jugará los días 16, 17 y 18 de octubre.

En la localidad de Villa Dos Trece, este viernes 21 a las 19 horas en la intersección de la Avenida San Martín y Néstor Kirchner, se realizará el lanzamiento oficial de la quinta edición del Torneo de la Amistad Copa Gildo Insfrán 2026 de fútbol femenino.

En esta oportunidad, este torneo que es organizado por el Partido Justicialista de Formosa y tiene como objetivo fomentar el deporte, la integración comunitaria y el compañerismo, tendrá como sede a tres localidades: Villa Dos Trece, Pirané y El Colorado.

Sobre el tema, el intendente anfitrión del lugar de lanzamiento, Lorenzo Smith, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), y expresó que “hayan elegido la localidad de Villa Dos Treces como sede anfitriona, nos produce mucha satisfacción, porque se trata de un evento muy importante que ya tiene varios años de realización y que cada vez convoca a más personas”.

Asimismo, adelantó que “ya se realizó la primera reunión de trabajo en donde se definió la cantidad de equipos que recibirá cada localidad” y agregó que “a partir de ahora se va a empezar a trabajar sobre las canchas, los alojamientos y toda la logística necesaria para los tres días de torneo”.

Finalmente, declaró que “se espera que la participación ronde entre 120 y 140 equipos”.



