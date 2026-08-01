Amplia jornada de vacunación en la UPP N°5 de Clorinda

La estrategia sanitaria fue coordinada desde el Ministerio de Desarrollo Humano con el objetivo de ampliar la protección de quienes cumplen funciones en la institución y de los internos.

Esta semana, un equipo de profesionales del Departamento de Inmunizaciones, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano, se trasladó hasta la ciudad de Clorinda para llevar adelante una jornada de vacunación en la Unidad Penitenciaria Provincial (UPP) N°5.

El operativo se realizó de forma conjunta con el Hospital Distrital de Clorinda “Cruz Felipe Arnedo” y se enmarcó en una estrategia coordinada anualmente entre la cartera de salud provincial y la Policía de la Provincia de Formosa para garantizar el acceso a las vacunas tanto del personal que desempeña en las distintas unidades penitenciarias como de las personas privadas de su libertad.

En esta oportunidad, fueron vacunados 50 policías y 70 internos de la UPP N°5. En total, se aplicaron 349 dosis: 120 correspondientes a la vacuna antigripal, 117 contra la Hepatitis B y 112 dosis de la vacuna doble bacteriana, que brinda protección contra la difteria y el tétanos.

Al respecto, el subsecretario de Medicina Sanitaria, bioquímico Marcelo Cañete, destacó la importancia de sostener estas acciones de manera planificada y articulada, señalando que “la vacunación es una herramienta fundamental de prevención y protección de la salud, y desde el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano se trabaja para garantizar que llegue a todos los sectores de la comunidad”.

Asimismo, explicó que este accionarmancomunado con la Policía de la Provincia permite acercar las vacunas a quienes cumplen una función esencial, los policías y también a las personas que se encuentran alojadas en las unidades penitenciarias “porque entendemos que el cuidado de la salud debe alcanzar a todos”.

Cañete remarcó además que “este tipo de eventos de vacunación masivase llevan a cabo en distintas instituciones durante todo el año y permite fortalecer la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, completando esquemasde acuerdo con las necesidades de cada grupo etario y de las condiciones de salud de cada persona, con el objetivo de ofrecer la mayor protección posible mediante una adecuada inmunización”.

Finalmente, valoró la tarea desempeñada por el equipo de vacunadores y la predisposición del personal penitenciario, afirmando que “el éxito alcanzado en esta jornada en la UPP N°5 demostró, una vez más, la importancia de la articulación entre las distintas áreas del Estado provincial para llevar adelante acciones concretas de cuidado y promoción de la salud”.



