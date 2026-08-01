El Gobierno provincial entregará más de 200 mil juguetes por el Día de las Infancias 2026

El trabajo conjunto realizado por organismos provinciales, la militancia, docentes y directivos de las escuelas de toda la provincia permitirá que esto ocurra este domingo 16, a las 9 horas. Nuevamente, desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán se llevará alegría a los niños y las niñas en su día.

Por el Día de las Infancias 2026, se concretará este domingo 16, en todas las escuelas de la provincia de Formosa, la entrega de juguetes a niños y niñas. Los establecimientos abrirán sus puertas desde las 9 horas para, en simultáneo, cumplir con esta acción que año tras año renueva el Gobierno provincial, tanto en esta fecha como en el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero.

En la semana, se realizó una reunión organizativa para dejar todo preparado, desarrollada en el Salón de Conferencias de la Jefatura de Gabinete, donde se abordó la distribución y entrega de más de 200 mil juguetes. En ese orden, también se dispuso la logística de reparto en la ciudad capital, llegando los obsequios a las escuelas que están listas para vivir esta jornada tan especial.

En efecto, se replicará en todos los establecimientos educativos del territorio provincial este acontecimiento que tendrá como protagonistas a los niños y las niñas en cada una de las instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, en su Nivel Inicial y Primario.

Es decir que está garantizado este presente que llena de alegría, que es el espíritu que persigue este gesto de amor a las Infancias, a través de la cual el Modelo Formoseño reafirma la premisa peronista de que “los únicos privilegiados son los niños”.

Festivales por el Día de la Niñez

En otro orden, desde la gestión provincial confirmaron la realización de los tradicionales festivales infantiles en la ciudad capital. El primero de ellos, tendrá lugar el sábado 22 en la Jurisdicción Cinco, más precisamente en la Avenida de Los Constituyentes y Soldado Formoseño. Y el segundo, al día siguiente, domingo 23, en el Complejo Paraíso de los Niños.

Sorteos de bicicletas, chocolate y pan de leche, shows en vivo y divertidísimos juegos, entre las actividades que se desarrollarán en ambas jornadas, fijadas a partir de las 14.30 horas, que se vivirán como una fiesta familiar.



