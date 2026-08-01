El Hospital de Villa Escolar cumple 39 años de ininterrumpida atención a la salud de la población

En el marco de un nuevo aniversario de la institución sanitaria, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa envió sus felicitaciones a todo el equipo de profesionales y trabajadores que conforman este nosocomio.

Este 16 de agosto, el Hospital de Villa Escolar celebrará su 39° aniversario de un manifiesto compromiso con la salud pública provincial. Con motivo de esta importante fecha, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, extendió un cálido mensaje de salutación y reconocimiento a todo el personal, destacando su labor incansable.

El titular de la cartera sanitaria provincial destacó el trabajo diario que realizan cada uno de los profesionales, como el personal administrativo y de mantenimiento para brindar la mejor atención a los pacientes de Villa Escolar y de las localidades aledañas, pero sobre todo “por la calidez humana que es lo que realmente engrandece a nuestra salud pública”.

“En este día especial, en el que están cumpliendo nada menos que 39 años de servicio, les agradezco por su dedicación y su entrega cotidiana, que hacen posible seguir mejorando cada una de las prestaciones que se brindan desde el hospital y reafirmar el compromiso de estar siempre cerca de nuestra gente”.

A lo largo de su trayectoria, el Hospital de Villa Escolar se ha consolidado como un efector sanitario fundamental de la zona sur de la provincia, acompañando el crecimiento de la localidad mediante un arduo trabajo que lleva adelante el equipo de salud y que se amplía a través de múltiples acciones en terreno orientadas a promover el cuidado de la salud y calidad de vida, además de la prevención de enfermedades.



