Detuvieron a una mujer acusada de estafar a más de 40 pasajeros de un viaje turístico

• Los pasajeros denunciaron ser víctimas de una presunta estafa durante un viaje hacia la República del Paraguay

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta, con la colaboración de distintas dependencias policiales de la Unidad Regional Uno, intervinieron ante denuncias por presunta estafas y detuvieron a una mujer.

El hecho se registró durante la mañana del domingo alrededor de las 07:00 horas, cuando un colectivo de turismo arribó y estacionó frente a la dependencia policial, descendiendo del rodado varias personas, entre ellas la propietaria del vehículo.

Según manifestó la mujer, había alquilado el colectivo a otra mujer para realizar un viaje desde Formosa Capital hasta la ciudad de Caacupé, República del Paraguay.

La contratante había abonado inicialmente más de la mitad del monto acordado, por lo que decidieron iniciar el viaje alrededor de las 01:15 horas.

Al llegar a la ciudad de Clorinda, la propietaria del colectivo solicitó a la contratante que cancelara el saldo pendiente. Sin embargo, la mujer habría brindado distintas excusas para no efectuar el pago, motivo por el cual la propietaria decidió regresar a Formosa Capital junto con los pasajeros y radicar la correspondiente denuncia.

Una vez en la comisaría, se recepcionaron los testimonios de más de 40 pasajeros, quienes manifestaron que habían abonado previamente el total del valor del pasaje a la mujer que se desempeñaba como coordinadora del viaje y que, durante el trayecto, les habría solicitado nuevos pagos de dinero, situación que generó sospechas entre los damnificados.

Con conocimiento del hecho, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 4 en turno, iniciándose una causa judicial por el delito de “Estafa”.

Como resultado del procedimiento, una mujer fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, siendo trasladada y alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial N.º 2.