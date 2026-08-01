Detuvieron a dos hombres, retuvieron a dos menores, secuestraron motocicletas y hojas de coca

• Los procedimientos se concretaron en el marco de tareas preventivas

Efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional Siete llevaron adelante varios procedimientos que culminaron con la retención de dos adolescentes, la aprehensión de dos hombres vinculados a causas judiciales, el secuestro de motocicletas y además del decomiso de hojas de coca en una intervención por infracción al Código Aduanero.

Efectivos de la Comisaría de General Güemes intervinieron ante la circulación de una motocicleta de 110 cilindradas equipada con un caño de escape deportivo, que generaba ruidos molestos.

Como resultado, se procedió a la retención preventiva de un adolescente y al secuestro del rodado, iniciándose la correspondiente causa contravencional.

Asimismo, personal de la Subcomisaría Posta Cambio Zalazar intervino ante una situación similar, donde otro adolescente se desplazaba al mando de una motocicleta Honda Wave; el joven fue retenido y el rodado secuestrado, labrándose las actuaciones contravencionales.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría San Martín Dos aprehendieron a un hombre que se encontraba imputado en una causa judicial por lesiones en contexto de violencia de género, quedando a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento, efectivos del Puesto Avanzada El Solitario detectaron una infracción al Código Aduanero, procediendo al secuestro de tres paquetes rectangulares que contenían hojas de coca. Ante esta situación, se dio intervención a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conforme al procedimiento establecido.

Como resultado de las intervenciones, dos adolescentes fueron retenidos y luego entregados a sus tutores, dos detenidos y secuestros de tres motocicletas y hojas de coca.

En cada caso se labraron las actuaciones correspondientes, con intervención de las autoridades competentes.