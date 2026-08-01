Un hombre falleció tras caer de su moto en el Paraje Sauzalito

La investigación determinó, en principio, que no hubo participación de terceros

Un hombre de 31 años perdió la vida luego de caer de su motocicleta Cerro de 150 cilindradas, ocurrido sobre un camino vecinal ubicado a unos 9 kilómetros del paraje Sauzalito.

Efectivos del Destacamento Río Muerto, dependiente de la Delegación Unidad Regional Siete, intervinieron en un hecho de tránsito con víctima fatal

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:15 horas del domingo último, luego de que la directora de una escuela de la zona alertara sobre una persona que aparentemente habría caído de motocicleta.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un hombre tendido sobre el camino, sin signos vitales, y metros más adelante una motocicleta Cerro de 150 cilindradas, que se encontraba entre la maleza.

Familiares identificaron a la víctima como Pablo Francisco Díaz, de 31 años, de la localidad de El Potrillo.

Personal de la Delegación Policía Científica realizó las tareas periciales correspondientes, entre ellas tomas fotográficas y mediciones del lugar, cuerpo y rodado.

Conforme a las primeras actuaciones, no se constató participación de terceras personas ni de animales silvestres.

Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de elementos hallados en el lugar, los cuales serán remitidos para las diligencias correspondientes.

La médica interviniente determinó como causal de muerte traumatismo encéfalo craneano grave, politraumatismos y paro cardiorrespiratorio.

El caso fue informado a la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Plazas, quien direccionó el procedimiento.

En consecuencia, una vez finalizadas las actuaciones procesales, el cuerpo fue entregado a sus familiares para exequias correspondiente.







