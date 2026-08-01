Lemos destacó a Gildo Insfrán como “el faro del Peronismo Nacional”

El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, valoró la realización del Congreso del Partido Justicialista celebrado el viernes pasado y reafirmó el respaldo a la conducción del gobernador Gildo Insfrán.

“Participamos con orgullo del Congreso Provincial Justicialista, encolumnados bajo la conducción política del mejor gobernador del país, el compañero Gildo Insfrán".

"Él nos convoca permanentemente, a través de la Unidad, la Organización y la Solidaridad, a construir una Patria libre, justa y soberana”, expresó Lemos.

El jefe comunal subrayó que Insfrán “gobierna la provincia con políticas que colocan al hombre y a la mujer como eje central de cada acción, orientadas a mejorar la calidad de vida de los formoseños”.

Finalmente, Lemos instó a mantener el compromiso: “No bajemos los brazos. En Formosa tenemos al faro del Peronismo Nacional, siempre dispuesto a luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria”, agregó con orgullo.







