Se conmemora un nuevo aniversario del centro de salud “El Pucú”

A lo largo de estos años, el efector consolidó un crecimiento sostenido en servicios, recurso humano y equipamiento, fortaleciendo el acceso a una atención integral y de calidad para los vecinos de la zona sur de la ciudad.

El 19 de agosto del 2010, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, inauguró el centro de salud “El Pucú”, ubicado en la zona sur de la ciudad capital. Desde entonces, con una firme vocación de servicio, el equipo de salud trabaja esforzada y responsablemente para cuidar la salud de niños y adultos que viven el barrio que lleva el mismo nombre y en otros de la zona.

Este miércoles 19 de agosto, este efector sanitario que integra la red pública de salud provincial, está cumpliendo su 16° aniversario y con motivo de esta celebración, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar su saludo a todo el personal que allí se desempeña diariamente.

“Muchas felicitaciones por estar cumpliendo hoy un año más a cargo del cuidado de la población, no solo del barrio El Pucú, sino también de los cercanos, como San Juan Bautista, Laura Vicuña, 16 de Julio, entre otros. Este centro de salud fue creciendo año tras año y se fue transformando en una institución sanitaria donde los vecinos acuden no solo en busca de una respuesta a su problema de salud, sino también para compartir otros espacios”, expresó Atencia.

“Para todo el personal de salud un saludo afectuoso y cordial, y el reconocimiento a su trabajo cotidiano. Eso incluye también a los profesionales que pasaron por el efector en este camino y que pusieron su granito de arena con compromiso y con la certeza de dar lo mejor todos los días para llegar a estos 16 años de dar completas prestaciones sanitarias a la comunidad”, agregó el ministro.

Actualmente, el centro de salud “El Pucú” cuenta con múltiples servicios que se brindan a los vecinos todos los días del año. Entre ellos: admisión, guardia de enfermería, vacunación, laboratorio y antropometría, farmacia; además de consultorios de medicina general, pediatría, odontología, psicología, obstetricia, ginecología, cardiología, nutrición, kinesiología y servicio social.







