Escuelas Innovadoras: Se llevó a cabo el segundo encuentro formativo presencial

La Red de Escuelas Secundarias Inovadoras de Formosa participó del segundo taller presencial de equipos directivos, referentes y delegados zonales, este jueves 20 de agosto, en las instalaciones de la EPES N° 52, reuniendo a los actores comprometidos con la iniciativa, encabezados por el Ministro de Cultura y Educación, ingeniero Julio Araoz.

El encuentro tuvo como finalidad recuperar la reflexión sobre el liderazgo directivo pedagógico y estratégico; profundizar el diagnóstico institucional para la identificación de nudos críticos; y avanzar en la elaboración, intercambio y retroalimentación de los Planes Institucionales de Mejora (PIM) de cada establecimiento educativo.

Cada equipo trabajo escolar fue acompañado por la referente técnica de la Secretaría de Educación de la Nación y equipos técnicos jurisdiccionales de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Educación Secundaria.

En Formosa, la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras está integrada por diecinueve instituciones educativas, de las cuales doce son escuelas iniciadoras y siete son adherentes.

Estas se encuentran distribuidas en la ciudad capital y en distintas delegaciones zonales del interior provincial, incluyendo establecimientos de gestión pública, privada y técnica.

Esta instancia se inscribe en un proceso sostenido de políticas públicas educativas que la provincia viene implementando para garantizar trayectorias escolares continuas y significativas.

Entre ellas se destacan el PEAF, el Programa Puente, el Programa CAT (Cuidado y Acompañamiento de Trayectorias), la copa de leche para el nivel secundario, la distribución gratuita de útiles, el diseño y producción de materiales didácticos con perspectiva local, la capacitación docente permanente, la implementación del diseño curricular del ciclo básico y la actual implementación de los nuevos diseños curriculares del ciclo orientado.

Durante la jornada se trabajócon la Bitácora del Directivo que guía la elaboración del plan de mejora institucionalpermitiendo a los equipos analizar el camino recorrido, la identificación de nudos críticosy su vinculación con los cuatro ejes de abordaje del diseño. Asimismo, mediante metodologías horizontales como la Escalera de Retroalimentación y el trabajo entre parejas de escuelas, se revisaron y adecuaronlos avances de los Planes Institucionales de Mejora (PIM).

A través de acciones como esta, el Ministerio de Cultura y Educación reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación secundaria, promoviendo el liderazgo pedagógico, la planificación por resultados y la mejora continua a partir de propuestas contextualizadas, medibles y alineadas con los lineamientos del Modelo Formoseño.



