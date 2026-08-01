Clorinda: Brigada de investigaciones realizó múltiples procedimientos con aprehensiones y secuestros

• Los procedimientos se llevaron a cabo entre el viernes y el martes en distintos barrios de la ciudad

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana Clorinda, en el marco de tareas preventivas e investigativas, aprehendieron a cinco personas y secuestraron elementos de interés en distintas causas judiciales.

El primer procedimiento se concretó el viernes último, alrededor de las 10:45 horas, en barrio 25 de Mayo, sobre calle Barrera e Irigoyen.

En el lugar, personal de esta Brigada procedió al secuestro de dos motocicletas que se encontraban abandonadas en la vía pública.

Al advertir la presencia policial, dos masculinos se dieron a la fuga hacia sectores de malezas, perdiéndose de vista.

Tras la verificación, se estableció que una de las motocicletas registraba pedido de secuestro por un hecho de hurto.

Otra intervención se realizó el sábado último, a las 21:10 horas, en barrio ACA, acceso a Puerto Pilcomayo. Personal de esta Brigada, abocado a tareas investigativas por una causa de amenaza en contexto de violencia de género, procedió en la vía pública a la aprehensión de un hombre de 42 años, imputado en la causa.

Posteriormente, el domingo último, a las 09:45 horas, en barrio 25 de Mayo, intersección de calles Neuquén y Chile, personal de esta Brigada procedió en la vía pública a la aprehensión de un sujeto de 45 años, imputado en una causa por hurto.

La siguiente intervención se llevó a cabo el lunes último, pasadas las 22:00 horas, en barrio Agua Potable, sobre calle Italia casi avenida Marana. Personal de esta Brigada procedió en la vía pública a la aprehensión de un hombre de 21 años, implicado en una causa por amenaza.

El último procedimiento se realizó el martes último, minutos antes de las 06:00 horas, en barrio 25 de Mayo, intersección de calles Neuquén y Uruguay.

En circunstancias en que el personal se encontraba realizando recorridas preventivas, procedió a la identificación de dos sujetos de 21 y 32 años, quienes trasladaban un motor de aire acondicionado.

Tras la verificación, se estableció que el elemento es de interés en una causa por robo con escalamiento, con intervención de la Justicia.

Por tal motivo se procedió a la aprehensión de ambos sujetos y al secuestro de un motor de aire acondicionado y de un rollo de cobre.

Todos los aprehendidos fueron notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados quedaron depositados en sede policial a disposición del magistrado interviniente.