Recuperaron vacunos y equinos vinculados a dos causas

• El operativo permitió secuestrar siete animales vacunos y recuperar tres equinos ensillados

Efectivos de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales, junto a las Sección Potrero de los Caballos y Delegación Kilómetro 100, detuvieron a un hombre y una mujer, además concretaron un allanamiento en el marco de una investigación por el delito de retención indebida, secuestraron animales y otros elementos de interés para la causa.

La medida se llevó a cabo el miércoles último entre las 07:00 y las 18:20 horas, en un establecimiento ganadero de la zona, en cumplimiento de la orden de allanamiento, del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la ciudad de Formosa.

Durante la diligencia, los uniformados secuestraron siete animales vacunos, de los cuales cuatro vaquillas y una vaca con su ternero pertenecían al damnificado, conforme a la documentación de marca correspondiente. También se halló otro ejemplar vacuno que no pertenecía al rodeo investigado.

Asimismo, los efectivos recuperaron tres equinos ensillados, elementos vinculados a otra causa judicial por los delitos de amenazas y hurto.

Como resultado del procedimiento, dos personas, un hombre y una mujer, fueron aprehendidas y trasladadas a la dependencia policial, quedando posteriormente supeditadas a la causa conforme lo ordenado por la Justicia.