Vecinos esperaron desde la madrugada para anotarse en los cursos gratuitos

Vecinos de distintos barrios comenzaron a llegar de madrugada a la Casa Azul del barrio San Martín para inscribirse en los 26 cursos gratuitos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. La inscripción de la primera jornada estaba prevista para las 14 horas, y aun así las primeras personas esperaron sobre la calle José María Uriburu desde las 3.30, con llovizna y frío.

La secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, recorrió la fila, antes de que abriera la mesa de inscripción.

"Encontrarte a primera hora de la mañana con gente que está parada ahí desde las 3.30, con frío y llovizna, y que igual te recibe contenta, es algo que no se puede mirar y seguir de largo", señaló. "Esto muestra las ganas que tiene la gente de aprender un oficio y salir adelante por su cuenta", agregó.

En la fila no esperaban solamente quienes se acercaban por primera vez. Varias personas ya habían cursado en la escuela, habían terminado un oficio y volvían para anotarse en otro. Es el movimiento que explica la espera en la vereda: quien ya aprendió algo sabe para qué le sirve, y vuelve a buscar un segundo oficio que se sume al que tiene.

Cattáneo enmarcó la propuesta en la decisión que dio origen al programa y en la orientación del gobierno provincial. "Esta escuela existe porque el intendente Jofré decidió hace 10 años que el municipio se pusiera a enseñar un oficio", recordó. "Y lo hace en la línea que marca el gobernador Insfrán, que dice que cada formoseño tiene derecho a realizarse en el lugar donde nació. Para eso hay que darle la herramienta, y en eso estamos", añadió.

Sobre la oferta de este ciclo, la secretaria precisó su alcance. "Empezamos con seis cursos y hoy son 26, gratuitos, en 10 barrios: refrigeración, instalaciones eléctricas, mecánica de motos, herrería, carpintería en aluminio, panadería, repostería, peluquería, barbería, jardinería y operador de computadora", enumeró. "Y los elegimos con lo que la gente nos plantea en las recorridas y en los operativos, no en una oficina", explicó.

La Escuela Municipal de Artes y Oficios funciona desde 2016 y superó los siete mil egresados, según informó la Municipalidad. El 25 de julio cumplió 10 años y entregó 512 certificados a quienes terminaron el primer ciclo de este año. Los cursos se dictan en 10 sedes barriales para que quien se inscribe no deba trasladarse hasta el centro de la ciudad ni afrontar el gasto de pasajes.

"Nosotros no le damos trabajo a nadie y no se lo prometemos", aclaró la secretaria. "Le damos una herramienta, un certificado y el acompañamiento. Después el oficio es suyo y nadie se lo saca".

Para inscribirse hay que tener 18 años cumplidos, haber terminado la escuela primaria y presentar una fotocopia del documento nacional de identidad. Los cupos son limitados y se cubren por orden de inscripción. La sede y el horario de cada curso se informan al momento de anotarse. La inscripción continúa este viernes 14 de agosto, de 8 a 12 horas, en la Casa Azul del barrio San Martín, en José María Uriburu 544.



