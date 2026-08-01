El Gobernador encabezó el acto por el 176° aniversario del fallecimiento de San Martín

Participaron fuerzas de seguridad y estudiantes acompañados por la sociedad civil y funcionarios provinciales y municipales.

El lunes 17 de agosto, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto conmemorativo por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria y Libertador de América, el general José Francisco de San Martín, en la plaza homónima de la ciudad capital, a las 9 horas.

Al arribar al lugar, el mandatario fue recibido por el jefe de la Guarnición Ejército Formosa, coronel Gustavo Insaurralde e, inmediatamente, el jefe de Tropas y segundo jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio José Warnes”, teniente coronel Luis Andrés Suarez, realizó la presentación de efectivos formados al Gobernador, quien procedió a saludar a la Agrupación “17 de Agosto”.

Luego, Insfrán tomó ubicación en el palco oficial donde estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Fernández; el presidente provisional de la Cámara de Diputados, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y organismos descentralizados, al igual que diputados provinciales y nacionales, jueces del fuero federal en Formosa, miembros del Tribunal Electoral Permanente, consulares de la ciudad, concejales capitalinos, jefes de fuerzas de seguridad, y demás funcionarios provinciales y municipales.

También estuvieron presentes estudiantes y docentes de las instituciones educativas convocadas; agentes de las fuerzas de seguridad y de la Policía de la provincia; y la comunidad en general.

Al inicio del acto, bajo los acordes de la Banda de Música Militar del Regimiento de Infantería de Monte 29, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Tras ello, se hizo lo propio con el Himno Marcha a Formosa, con la música de la Banda de Música de la Policía Provincial.

A su término, el alumno Mariano Luis Martínez, de 6° grado de la EPEP N°513 del barrio República Argentina interpretó la poesía “El Padre que cruzó la Patria” del autor Ricardo Rojas.

Acto seguido, se procedió al depósito de ofrendas florales en nombre del pueblo y Gobierno de Formosa, a cargo del gobernador Insfrán, el vicegobernador Solís, la Presidenta del STJ y el intendente municipal.

También, hicieron lo propio las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, a través del jefe del Regimiento, coronel Gustavo Insaurralde; el jefe del Escuadrón XV “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, comandante principal Horacio Javier Aliaga; el jefe de la Prefectura Naval Formosa, prefecto principal Rubén Darío Albornoz; jefa de la Delegación Formosa de la Policía Federal, subcomisario Silvia Noemí Lapuente; subdirector del Servicio Penitenciario Federal U 10, alcalde mayor Federico Salinas; y el jefe de la Policía de Formosa, comisario general Juan Moisés Villagra.

Y, por la Asociación Cultural Sanmartiniana, hicieron lo propio el jefe del Regimiento, coronel Gustavo Insaurralde; Braulio Sandoval y Víctor Romea.

Posteriormente en nombre del Gobierno y pueblo de Formosa se hizo un minuto de silencio, para dar lugar, después, a la alocución de la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) por Formosa, Graciela Parola.

Al finalizar se realizó el pasaje de desfile militar de las fuerzas y luego, se retiraron las banderas de ceremonia y delegaciones estudiantiles presentes en el acto, al igual que las Bandas de Música, concluyendo así el sentido homenaje al Padre de la Patria.







