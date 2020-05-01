Una nueva colecta de sangre y plaquetas fue concretada en el Hospital de Misión Laishí

Con una importante participación de donantes voluntarios, la jornada de donación permitió reforzar el stock de hemocomponentes y seguir garantizando tratamientos esenciales para pacientes de toda la provincia.

Vecinas y vecinos comprometidos con la salud de la comunidad, se sumaron esta semana a una nueva jornada de donación voluntaria de sangre y plaquetas por aféresis, organizada por el Hospital de Misión Laishí y coordinada por el Centro Provincial de Hemoterapia.

La actividad se desarrolló en la Unidad de Donación del nosocomio, donde los donantes concretaron este acto solidario que permite contar con sangre y hemocomponentes indispensables para la atención de pacientes que requieren transfusiones como parte de sus tratamientos médicos o en situaciones con riesgo de vida.

La directora del Hospital de Misión Laishí, la odontóloga Roxana Esquetino, destacó la importancia de la jornada y agradeció el compromiso de quienes hicieron posible su realización.

“En nombre de todo el equipo de salud quiero agradecer a cada uno de los donantes voluntarios, vecinos de nuestra comunidad, que una vez más demostraron su solidaridad acercándose a donar sangre y, en esta oportunidad, también plaquetas”, asegurando que este gesto altruista “brinda una nueva oportunidad de vida a muchas personas que transitan un problema de salud, alguno de los cuales son graves”.

Al mismo tiempo, agradeció el enorme compromiso puesto por el equipo de salud, técnicos y personal de apoyo “que sumó su granito de arena para que este encuentro solidario se desarrolle con total éxito y para que el sistema público de salud siga garantizando que contemos con un stock de este líquido vital”, señaló.

Plaquetoaféresis

Durante la jornada también se efectuó la extracción de plaquetas mediante el sistema de aféresis, un procedimiento que permite obtener exclusivamente este componente sanguíneo a través de un equipo automatizado que separa las plaquetas y devuelve al donante el resto de los componentes de la sangre.

Este método posibilita recolectar una mayor cantidad de plaquetas de un solo donante, garantizando un producto de alta calidad y contribuyendo a optimizar la disponibilidad de este hemocomponente para quienes más lo necesitan.

Las plaquetas cumplen un papel fundamental en la coagulación de la sangre y son indispensables para pacientes con enfermedades oncohematológicas, como leucemias y linfomas, personas que reciben quimioterapia, pacientes sometidos a trasplantes de médula ósea o de órganos, quienes presentan trastornos severos de la coagulación y personas que atraviesan cirugías de alta complejidad o traumatismos graves.

En ese sentido, Esquetino remarcó el rol estratégico que desempeña el Centro Provincial de Hemoterapia en toda la provincia “coordinando periódicamente estos operativo de donación de sangre, cumpliendo un papel fundamental en el funcionamiento de la Red provincial de Hemoterapia y haciendo posible que estopueda hacerse en los hospitales del interior”, sostuvo.

Para finalizar, reiteró una vez más el valor de las políticas públicas en salud implementadas por el Gobierno de Formosa, “que pueden materializarse gracias al apoyo y acompañamiento permanente del Ministerio de Desarrollo Humano. Ese respaldo nos permite seguir promoviendo la donación voluntaria de sangre y fortaleciendo un sistema de salud que responde con equidad a las necesidades de todos los formoseños”, expuso de forma categórica.



