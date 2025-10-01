Marcelo Sosa expresa su deseo de que Gildo Insfrán lleve el Modelo Formoseño a la presidencia

El concejal justicialista Marcelo Sosa, tras reiterar en notas anteriores su respaldo a la figura de Gildo Insfrán, manifestó esta semana su deseo de que el gobernador pueda algún día ser presidente, como un anhelo basado en la valoración profunda del líder y del Modelo Formoseño que representa.

“Sería algo muy bueno para Argentina que Gildo Insfrán llegue a la presidencia. Él es una de las figuras más destacadas que tiene el peronismo en nuestro país, alguien que encarna el compromiso, la inclusión y la justicia social de manera auténtica”, señaló Sosa con convicción y respeto.

Desde su experiencia concreta en el terreno, Sosa explicó que el Modelo Formoseño es mucho más que gestión pública; es un proyecto político que ha sabido sostenerse en el tiempo con obras palpables, programas sociales que transforman vidas y un Estado presente que no abandona a nadie.

“En 2025, más de 130 obras inauguradas, junto con la continua inversión en educación, vivienda y salud, reflejan el compromiso tangible de este modelo para acompañar a cada familia formoseña y promover la igualdad de oportunidades.”

Marcelo Sosa agregó que, como militante que recorre día a día los barrios de Formosa, ve en la figura de Insfrán a un gobernador que gobierna con humildad, con respeto por el pueblo y con la clara intención de no dejar a nadie atrás, valores que podrían ser el motor para un país que busca recuperarse y crecer con justicia.

“Este deseo que comparto no es solo personal; simboliza también el anhelo de muchos argentinos y argentinas que apuestan a un peronismo responsable, unido y con proyectos que transforman, como el del gobernador,” concluyó.

Así, Marcelo Sosa pone en palabras un sueño compartido: que Gildo Insfrán lleve a toda la Argentina la fuerza renovadora de un modelo político que tiene como eje central de sus políticas al hombre y a la mujer formoseña, y que, con justicia social y trabajo digno, pueda construir un futuro digno para todos.



