La deuda externa es la más alta de la historia y se multiplicaron por cuatro los vencimientos

Gialluca denunció que, el endeudamiento se consolida como eje del modelo económico argentino, afectando al Estado, las Empresas y los Hogares, con impacto directo en el empleo, el consumo y la estabilidad social-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, la deuda pública volvió a marcar un récord y superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026, lo que implica un incremento cercano al 30% desde diciembre de 2023, pese al discurso del Gobierno Nacional que insiste en que la deuda no creció. De acuerdo con el balance cambiario del BCRA, durante esta gestión se registró un ingreso significativo de dólares por deuda externa que no se tradujo en acumulación de reservas ni en fortalecimiento de la economía real. Se señaló que, el eje del problema está en el destino de esos fondos, que lejos de consolidar la economía terminan alimentando la salida de divisas. "El Gobierno afirma que no tomó deuda, pero los datos muestran que sí hubo ingreso de financiamiento externo, que se utilizó principalmente para cubrir compromisos financieros y fuga de capitales". De acuerdo con los datos actualizados a marzo de 2026, desde diciembre de 2023 ingresaron 47.000 millones de dólares netos en concepto de deuda externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional y préstamos financieros. El Ministro de Economía, Luis Caputo, tomó USD 2 mil millones del Banco Mundial, que se suman a los 15 mil millones que creció la deuda del FMI. El resultado es un circuito en el que el endeudamiento financia la fuga de capitales: los dólares entran por una ventanilla y salen por la otra. Lejos de fortalecer la posición externa, el ingreso de divisas se convierte en un puente para financiar la salida, reproduciendo un esquema ya conocido en la economía argentina. Este funcionamiento tiene un impacto directo sobre las reservas internacionales. Los depósitos en dólares, por su parte, tuvieron un fuerte impulso en 2024 a partir del blanqueo, que aportó más de 20.000 millones de dólares al sistema financiero. Sin embargo, parte de esos fondos se retiró hacia fines de ese año, mostrando la fragilidad de ese crecimiento.

Modelo económico basado en el endeudamiento: Lejos de tratarse de una situación aislada, se consolida una arquitectura de dependencia financiera que atraviesa todos los niveles de la economía. El Estado Nacional enfrenta compromisos externos de gran magnitud y las provincias se ven obligadas a ajustar sus estrategias fiscales. Por su lado, las empresas recurren al financiamiento para operar en un contexto de baja demanda; los hogares utilizan deuda para cubrir gastos básicos. De esta manera, el endeudamiento ya no impulsa el desarrollo, sino que actúa como un mecanismo de contención frente a una economía debilitada.

El Gobierno Nacional se sostiene en la estabilización macroeconómica. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad, en la actualidad, tenemos: * Caída de los ingresos. * Contracción del consumo. * Mayor dependencia del crédito. Además, Argentina se mantiene entre los principales deudores del FMI, con compromisos que condicionan la política económica interna, priorizando el ajuste fiscal por sobre el crecimiento. * El sector privado también evidencia tensiones. La deuda externa crece mientras la demanda interna se debilita. Los datos muestran que: La industria, la minería y el comercio concentran gran parte del endeudamiento.

Explosión de la morosidad y crisis en pymes: Uno de los indicadores más críticos es el aumento de la morosidad. Los cheques rechazados alcanzaron niveles récord. El monto rechazado se multiplicó en pocos meses. Esto evidencia una fuerte presión sobre el capital de trabajo y un efecto contagio en la cadena de pagos, que impacta directamente en el empleo.

Hogares endeudados para subsistir: El deterioro económico se refleja con mayor crudeza en las familias.

* 6 de cada 10 hogares se endeudan para cubrir gastos básicos. * 9 de cada 10 tienen dificultades para pagar. La morosidad crece especialmente en créditos de fácil acceso, como fintech, donde alcanza niveles alarmantes. Este fenómeno confirma un cambio estructural: la deuda ya no se vincula al consumo, sino a la subsistencia.



