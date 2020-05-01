Evocan con profundo sentir formoseño el Día del Médico Rural

En contexto de esta fecha, Atencia valoró el trabajo de los médicos que acercan salud a cada rincón de la provincia, sobre todo a los puntos más alejados de los centros urbanos, reconociendo su entrega y total dedicación siguiendo el legado del doctor Esteban Laureano Maradona.

En la Argentina, cada 4 de julio se conmemora el Día del Médico Rural. El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un saludo y sentido reconocimiento a todos los profesionales que desempeñan su labor en las zonas rurales de la provincia.

El funcionario expresó que esta fecha “es una oportunidad para reconocer y agradecer a quienes, con una alta vocación de servicio, profesionalismo y una profunda sensibilidad humana, llevan la salud hasta los lugares más alejados de nuestra provincia, garantizando que cada persona, viva donde viva, pueda ejercer plenamente su derecho a la salud”.

Atencia remarcó que el trabajo de los médicos rurales representa uno de las bases del sistema público de salud provincial, ya que su presencia cotidiana permite brindar una atención cercana, integral y oportuna a las distintas comunidades tanto originarias como criollas.

“Ser médico rural implica mucho más que ejercer una profesión; significa asumir plena consciencia de acompañar a las personas en cada etapa de su vida, conocer sus realidades, generar vínculos de confianza y estar presentes cuando más se los necesita. Y esa es la esencia de la salud pública que impulsamos desde el Gobierno de Formosa”, afirmó.

En ese marco, el titular de la cartera de salud provincial recordó la figura del doctor Esteban Laureano Maradona, considerado un símbolo de la medicina rural argentina, cuyo legado permanece profundamente ligado a la historia de Formosa.

Durante décadas, el doctor Maradona dedicó su vida a la atención de las comunidades originarias y de los pobladores del oeste formoseño, brindando asistencia médica de manera desinteresada y promoviendo una concepción de la salud basada en la solidaridad, el respeto por las personas y la cercanía con cada comunidad.

“El doctor Maradona dejó una huella imborrable en nuestra provincia. Su ejemplo de entrega y humildad con los pueblos originarios continúa siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de profesionales de la salud y refleja los valores que sostienen nuestro sistema sanitario”, afirmó Atencia.

Seguidamente, señaló que ese legado encuentra continuidad en el Modelo Formoseño, sostenido firmemente por el gobernador Gildo Insfrán, que concibe a la salud como un derecho humano fundamental y garantiza el acceso gratuito, universal y equitativo de la población a los efectores sanitarios de la red de salud presente en todo el territorio provincial.

“El Modelo Formoseño ha permitido consolidar un sistema sanitario, donde los equipos de salud trabajan diariamente en las zonas rurales y en las comunidades originarias. Esa decisión política mantiene vivo el espíritu solidario que caracterizó al doctor Maradona”, destacó por último.



