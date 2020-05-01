La construcción del nuevo puente sobre el riacho El Pucú entra en su etapa final

Se efectuó el lanzamiento del puente sobre su ubicación definitiva y posteriormente continuarán las tareas de terminación de la obra que es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad.

Este sábado 4 se cumplió “una etapa fundamental” en la construcción del nuevo puente de acceso al barrio Sagrado Corazón sobre la calle Juan José Silva, en el cruce sobre el riacho El Pucú, en la ciudad de Formosa.

“Desde horas tempranas, el personal de la DPV inició una etapa fundamental en el proceso de la construcción de este nuevo puente en el acceso principal al barrio Sagrado Corazón, con el lanzamiento de la estructura que había sido armada lateralmente al riacho, para su disposición final sobre la ubicación definitiva”, explicó el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad.

Sobre este proceso, precisó a AGENFOR que “se hace con una metodología especial que tiene nuestra sección de puentes y obras de arte, donde se desliza la estructura metálica sobre unas guías, unas correderas con un sistema de contrapesos, para tender la estructura metálica ya en la ubicación definitiva sobre el riacho El Pucú”.

A su vez, destacó la importancia de esta obra, a la que calificó como “simbólica de un Estado presente” que acciona inmediatamente para dar una solución definitiva “a una necesidad que tenían los vecinos de estos barrios, porque no se trata sólo del Sagrado Corazón, sino también de El Quebrachito, La Nueva Formosa y otros, ante un deterioro importante de su acceso principal, que era el antiguo puente metálico que estaba emplazado en este lugar”.

“La Dirección Provincial de Vialidad tuvo esta encomienda de darle una solución definitiva a la gente y, en el término de menos de un mes, ya estamos terminando el montaje sobre el riacho de una nueva estructura de características superiores en cuanto a la capacidad de carga, la parte geométrica y de seguridad vial”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, marcó el contraste entre el Gobierno provincial y la gestión libertaria nacional, poniendo como ejemplo la concreción de esta nueva obra ejecutada con fondos provinciales. “Esta es una demostración de lo que es un Estado presente frente a un Estado nacional que se olvida de las necesidades de la gente y de la justicia social, porque en su concepción, si un barrio quiere un puente se lo tiene que pagar”, contrapuso Caffa, haciendo notar que en Formosa “hay otra realidad, porque hay un Estado que cubre esa necesidad sin cobrar un solo peso y rápidamente, en menos de un mes, se está dando solución a esa necesidad planteada”.

Asimismo, consultado sobre la próxima instancia de esta obra, puntualizó que “ahora se tiene que desarmar este adicional que se hizo para el montaje, y una vez que tengamos eso, vamos a proceder con el relleno de los accesos de ambos lados con terraplén con compactación especial y después el estabilizado granular”.

Estimó que “si el tiempo nos acompaña, en una semana podríamos tenerlo terminado y liberado al tránsito”, siguiendo en paralelo con la ejecución de las obras complementarias de señalización e iluminación, finalizó.



