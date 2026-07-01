Una madre y su hijo sufrieron graves lesiones tras ser atropellados por un automóvil

• El conductor del vehículo de mayor porte dio negativo en la prueba de alcotest

Una motociclista de 28 años permanece internada, mientras que su hijo fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de Formosa, con fractura de cráneo, al ser impactados de atrás por un automóvil Volkswagen Passat.

Ante el siniestro vial, los efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas intervinieron en un siniestro vial ocurrido alrededor de las 18.00 horas del lunes último, sobre la Ruta Nacional N° 86, a la altura del barrio Kilómetro 40, de la localidad de Laguna Naineck.

Allí se realizaron las averiguaciones y se determinó que la mujer y su hijo circulaban en una motocicleta Motomel Blitz de Oeste-Este, cuando por causas que se investigan, fueron impactados de atrás por un automóvil Volkswagen Passat, que se desplazaba por el mismo sentido.

Personal de la Delegación Policía Científica realizó la documentación fotográfica del lugar y el croquis y se inició una causa judicial.

También trabajó personal de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y se le realizó una prueba de alcoholemia al conductor del auto, de 28 años, que dio resultado negativo.

Las víctimas fueron asistidas en el Hospital de Laguna Blanca, donde la mujer permanece internada; mientras que su hijo fue derivado hasta el Hospital de la Madre y el Niño para internación por lesiones gravísimas.

Luego la jueza de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales y la fiscal Dra. Gloria Elizabeth Gómez Mello, se dispuso la detención del hombre, quien fue notificado de su situación legal y alojado en una de las celdas de la subcomisaría.



