Desplegaron amplio trabajo de investigación para esclarecer caso de abigeato calificado

Se desplegó un amplio trabajo de investigación para esclarecer un caso de abigeato calificado

• Los procedimientos se realizaron en simultáneo en Palo Santo, Colonia Potrero Norte y Colonia El Coatí. Hay tres vehículos secuestrados y un hombre detenido.

Investigadores de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, Sección Bartolomé de las Casas, detuvieron a un hombre y secuestraron vehículos, productos cárnicos y otros elementos durante varios allanamientos por el delito de abigeato calificado, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1.

La investigación registró importantes avances el lunes último, alrededor de las 7:45 horas en la localidad de Palo Santo, cuando uno de los imputados advirtió la presencia policial y se dio a la fuga a bordo de un automóvil Volkswagen azul por la Ruta Nacional Nº 81.

Minutos después abandonó el vehículo en Colonia Copo Blanco, que fue secuestrado por disposición judicial; mientras que el conductor continuó su huida a pie.

Luego, a las 10:30 horas, los efectivos dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en un inmueble de la localidad de Palo Santo, donde secuestraron dos freezers con productos cárnicos vacunos, herramientas presuntamente utilizadas para la faena clandestina, una balanza digital, un talonario de facturas y otros elementos de interés para la investigación, donde el personal de Policía Científica realizó las pericias.

Después se concretó otra requisa en un inmueble de Colonia Potrero Norte, donde se secuestró una camioneta Ford Ranger que tenía en su caja restos de estiércol y pelos de animal vacuno, compatibles con los denunciados como sustraídos, además de otros elementos de interés para la causa.

Finalmente, alrededor de las 15:15 horas de ese mismo lunes, los investigadores fueron hasta un establecimiento rural de Colonia El Coatí, sobre la Ruta Provincial N º 21, donde detuvieron por orden judicial a uno de los imputados, quien se desplazaba junto a sus padres a bordo de una camioneta.

Posteriormente, se allanó su domicilio en Colonia Potrero Norte, donde se procedió al secuestro de otra camioneta Toyota Hilux, incorporándose nuevos elementos probatorios a la investigación.

Todos los secuestros fueron documentados por personal de Policía Científica y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia; mientras que el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación sigue para esclarecer el caso por completo.